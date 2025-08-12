Marcelino Núñez, AEMET: “Esta ola de calor entra en el top 3 de las más largas de Badajoz”

La segunda ola de calor de este verano, está dejando cifras de temperaturas muy elevadas en la capital pacense. El pasado domingo Badajoz alcanzó los 43,1 grados, convirtiéndose en la ciudad más calurosa del día en todo el territorio nacional. “43,1 grados es un nivel muy elevado, pero en otras ocasiones hemos tenido temperaturas de hasta 45 grados, en las olas de calor extremeñas es muy difícil batir récord”, admitía Marcelino Núñez, Delegado Territorial en Extremadura de AEMET.

Por otro lado, aunque la ola de calor se está alargando más tiempo de lo habitual, tampoco es la más extensa registrada (al menos por ahora). La cifra récord está en 16 días de duración en el año 2003. “Por ahora no es la más larga, pero podríamos decir que entra en el top 3”.

Según nos asegura Núñez, esta es la tendencia que pueden seguir estos fenómenos atmosféricos a partir de ahora, olas de calor más extensas, con más de 7 días de duración, a causa del cambio climático y que pueden darse en una horquilla de tiempo más amplia, desde junio hasta finales de septiembre. “Cada vez es más habitual que se den olas de calor en junio y septiembre, también porque las temperaturas cada vez son más altas en esas fechas, pero eso no quiere decir que esto vaya a ocurrir todos los años”

Fin de la ola de calor

El fin de estas temperaturas extremas se prevé para este miércoles 13 de agosto, después de 11 días desde su inicio. Las temperaturas descenderán hasta los 38 grados, y Badajoz dejará la alerta naranja para pasar a la amarilla. “El descenso de las temperaturas no será radical, vamos a ir poco a poco. No vas a notar que un día hace muchísima calor y al día siguiente el termómetro haya tenido un gran descenso”

Frente a olas futuras, todavía es demasiado pronto para conocer si hay posibilidades de que sucedan. “La probabilidad sigue existiendo, pero vamos poco a poco, veamos si la que estamos viviendo ahora desaparece y entramos en un periodo más fresco”. Aun así, todo parece apuntar a que en la segunda quincena de agosto las temperaturas rondarán la media habitual en estas fechas.

Prevenciones

Ante estas altas temperaturas cualquier precaución es poca. “Hay que tener mucho cuidado, debemos ir por la sombra, buscar sitios frescos, ir siempre con una botella en mano. Pero sobre todo debemos poner el doble de atención en las personas vulnerables, niños y ancianos, porque a veces estos consejos no bastan para ellos hay que estar vigilantes”.