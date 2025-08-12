Incidente 'sólido'
Vuelven a desalojar una piscina en Badajoz por la presencia de heces
Los restos fecales han aparecido sobre las 16.45 horas
La jornada de baño de este martes en la Granadilla se ha visto interrumpida por un percance poco agradable. Sobre las cinco menos cuarto de la tarde, los trabajadores han desalojado las instalaciones municipales por la presencia de heces en la piscina grande.
De inmediato se ha activado el protocolo sanitario: desalojar el vaso afectado, retirar los restos, desinfectar con cloro, mantener el sistema de filtración funcionando y, finalmente, ajustar los niveles de cloro y pH para garantizar la seguridad. Según los procedimientos habituales, es necesario esperar alrededor de hora y media desde la aplicación del tratamiento para que el agua vuelva a considerarse apta para el baño.
Tercer incidente
Durante este verano de 2025 ya han tenido lugar dos episodios similares en otras instalaciones. El primero en la piscina de San Roque y el segundo en la de la Universidad. En ambos casos también se llevó a cabo el desalojo de los bañistas.
