Badajoz cuenta con una veintena de viviendas okupadas a la venta

En las listas de viviendas en venta de Badajoz hay anuncios que llaman la atención por una nota en mayúsculas: «No visitable». Son inmuebles que aparecen en el mercado pero que no se pueden enseñar. Según el nuevo filtro de Idealista, en la ciudad hay 18 casos de este tipo, todos ellos okupados por inquilinos ilegales.

El portal inmobiliario ha incorporado este año la opción de mostrar únicamente viviendas ocupadas, lo que permite conocer con exactitud el volumen y la ubicación de este tipo de propiedades. En la capital pacense, el mapa que dibuja la herramienta señala una concentración en zonas como San Roque, Ronda Norte y La Estación, y otros casos en Golf Guadiana, Las Vaguadas, Ciudad Jardín y Santa Marina.

Se trata de pisos y viviendas unifamiliares de entre 60 y 110 metros cuadrados, con precios que varían, de media, desde 21.000 euros por un inmueble en La Estación hasta 181.000 euros por un piso en la avenida de Elvas.

Incluye un chalet

Pero se observan todo tipo de casos. La lista la encabeza, con la cuantía más elevada, un chalet en la urbanización Golf Guadiana por 479.000 euros. Este inmueble cuenta, entre sus características, con dos plantas, piscina y 573 metros cúbicos construidos.

Las descripciones de los anuncios ofrecen pistas sobre la realidad que rodea estas propiedades: términos como «activo sin comisión», «venta solo para inversores» o «venta judicial» son recurrentes. En todos los casos se subraya que no es posible realizar visitas y se advierte de que la compra implicará procesos judiciales para recuperar la posesión. Algunos anuncios incluso explicitan que la recuperación de la vivienda puede ser lenta y costosa, advirtiendo a los compradores que estén preparados para asumir estos riesgos.

Las publicaciones de los inmuebles no incluyen en su mayoría más de un par de fotografías del exterior, debido a la incapacidad del propietario de acceder al interior del domicilio.

A nivel nacional, Idealista contabiliza más de 20.000 viviendas okupadas en venta, lo que representa aproximadamente el 2,6 % de todos los anuncios activos. En Badajoz, la cifra es de un centenar de casas donde habitan inquilinos ilegales. Cerca de una veintena de ellas en venta. Es la cifra más alta de la región, ya que en Cáceres los datos reflejan la mitad: hay medio centenar de viviendas ocupadas.

Asesoramiento gratuito

Desde principios del mes de julio, los propietarios de viviendas okupadas ilegalmente en Badajoz pueden contar con asesoramiento legal gratuito para intentar resolver su situación. Este servicio funciona desde el Colegio de Abogados y ofrece apoyo y orientación jurídica a las víctimas de ocupación ilegal, facilitando el acceso a soluciones legales para recuperar sus propiedades.