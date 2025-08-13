Maltrato animal

'El Patilla', el cazador investigado por la muerte de 32 perros en Azuaga, sigue libre

Dejó a los animales sin agua ni comida durante dos meses

Los canes fueron hallados en avanzado estado de descomposición

La Guardia Civil ha cerrado ya la investigación y ha entregado las diligencias en el Juzgado de Instrucción de Llerena y Fiscalía de Medio Ambiente.

Algunos de los perros hallados por la Guardia Civil en la finca de Azuaga.

Algunos de los perros hallados por la Guardia Civil en la finca de Azuaga. / LCB

Claudia Goyeneche

Badajoz

El hombre investigado por dejar morir supuestamente por inanición a 32 perros de rehala en una finca de Azuaga sigue en libertad. Conocido en el municipio como El Patilla, es cazador, padre de familia y trabaja en un taller de la localidad.

La Guardia Civil localizó hace casi una semana los cuerpos de los animales en avanzado estado de descomposición, algunos apilados, en la finca propiedad del investigado. Según las diligencias, los perros murieron tras semanas sin agua ni comida. El caso está ya en manos del Juzgado de Instrucción de Llerena y la Fiscalía de Medio Ambiente

En el pueblo la noticia ha generado opiniones divididas. "Un hombre normal", señala una residente. Otros, en cambio, aseguran no verse "sorprendidos" por la noticia. "Está libre en el pueblo como si nada", afirma otro vecino, indignado.

Pese a la magnitud del suceso, la causa podría calificarse como abandono animal en lugar de maltrato con resultado de muerte, que prevé de seis a dieciocho meses de prisión por cada animal.

