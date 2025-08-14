Extremadura, en llamas
Activado el nivel 1 por un incendio en Llerena (Badajoz)
En la zona están interviniendo los servicios de emergencia
Marta Gallego
Badajoz
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado a las 11.50 horas de este jueves, 14 de agosto, el nivel 1 por un fuego en el término municipal de Llerena (Badajoz).
En la zona intervienen tres unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un Agente del Medio Natural y bomberos de Diputación de Badajoz, informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús