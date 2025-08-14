Guardia Civil
Detenida una vecina de Azuaga tras ser sorprendida con 50 gramos de cocaína y heroína en un coche
Viajaba en coche con otras cuatro personas, algunas de ellas con un amplio historial delictivo
La Guardia Civil ha detenido a una vecina de la localidad pacense de Azuaga como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, después de que en la madrugada de este pasado miércoles fuera sorprendida con 50 gramos de cocaína y heroína en un control de la Guardia Civil en Ahillones.
El vehículo en el que viajaba junto a otras cuatro personas, todos ellos vecinos de Azuaga y Berlanga, y algunos de ellos con un amplio historial delictivo y antecedentes por tráfico de drogas, fue interceptado por los agentes, que detectaron "cierto nerviosismo en su comportamiento".
Ante las sospechas de que pudieran transportar oculta algún tipo de sustancia estupefaciente, se inspeccionaron tanto el vehículo como sus pertenencias, entregando voluntariamente una de las mujeres dos envoltorios que contenían 25 gramos de heroína y 25 de cocaína, respectivamente.
La Guardia Civil sospecha que la droga intervenida, de la que se podría obtener en el mercado ilícito unas 350 dosis, tendría como destino para su distribución y venta su localidad de residencia. Con las pruebas incriminatorias, se han instruido diligencias por un supuesto delito de tráfico de drogas que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús