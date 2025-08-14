Detenida una vecina de Azuaga tras ser sorprendida con 50 gramos de cocaína y heroína en un coche

La Guardia Civil ha detenido a una vecina de la localidad pacense de Azuaga como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, después de que en la madrugada de este pasado miércoles fuera sorprendida con 50 gramos de cocaína y heroína en un control de la Guardia Civil en Ahillones.

El vehículo en el que viajaba junto a otras cuatro personas, todos ellos vecinos de Azuaga y Berlanga, y algunos de ellos con un amplio historial delictivo y antecedentes por tráfico de drogas, fue interceptado por los agentes, que detectaron "cierto nerviosismo en su comportamiento".

Ante las sospechas de que pudieran transportar oculta algún tipo de sustancia estupefaciente, se inspeccionaron tanto el vehículo como sus pertenencias, entregando voluntariamente una de las mujeres dos envoltorios que contenían 25 gramos de heroína y 25 de cocaína, respectivamente.

La Guardia Civil sospecha que la droga intervenida, de la que se podría obtener en el mercado ilícito unas 350 dosis, tendría como destino para su distribución y venta su localidad de residencia. Con las pruebas incriminatorias, se han instruido diligencias por un supuesto delito de tráfico de drogas que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena.