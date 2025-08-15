A los 93 años de edad
Fallece Mercedes Moreno Morán, locutora pacense y Medalla de Extremadura 2011
Desempeñó un papel clave en la creación y consolidación de los Centros de Promoción de la Mujer
Mercedes Moreno Morán, locutora de radio en Badajoz durante décadas, ha fallecido a los 93 años. Voz inconfundible de la radio extremeña, en 2011 recibió la Medalla de Extremadura por su incansable labor voluntaria a favor de la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres.
Dedicada desde joven a la comunicación y al compromiso social, Mercedes Moreno desempeñó un papel clave en la creación y consolidación de los Centros de Promoción de la Mujer en Badajoz, donde trabajó de forma altruista para ayudar especialmente a aquellas con menos recursos. También dedicó parte de su vida al acompañamiento y apoyo a reclusas en el Centro Penitenciario de la ciudad, manteniendo su implicación hasta sus últimos años.
En el reconocimiento que le otorgó la Junta de Extremadura se destacó su “dedicación sin reservas a la promoción de la igualdad y la defensa de las oportunidades para la mujer extremeña”, así como una trayectoria marcada por el compromiso, la cercanía y la vocación de servicio.
Compañeros de profesión, asociaciones y vecinos de Badajoz han expresado su pesar por la pérdida de una figura que, además de una voz histórica de la radio, fue un referente en la lucha por la igualdad y el voluntariado social.
La misa funeraria se celebrará este sábado a las 11.00 horas en la parroquia de San José.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús