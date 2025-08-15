Pacense indemnizado por el SES: "Mi madre murió desangrada porque no quisieron atenderla"

Inés María Calderón tenía 74 años cuando en 2021 su salud empeoró. Esta mujer de Badajoz tenía problemas de riñón y desde hacía tres años recibía tratamiento de diálisis. Para extraer y devolver la sangre del cuerpo se realiza una fístula arteriovenosa, una especie de puente que se crea entre una arteria y una vena para que la máquina de hemodiálisis pueda trabajar. La de esta mujer comenzó a fallar, ella lo detectó y acudió a los servicios sanitarios para que lo solventaran. Tras varias semanas y sin que le realizaran la intervención necesaria falleció en su domicilio: "Falleció en el cuarto de baño desangrada por la fístula que tenía mal. No fue capaz de parar la hemorragia", afirma su hijo Francisco Maya.

La familia de esta mujer tiene el convencimiento que su muerte pudo haberse evitado si el Servicio Extremeño de Salud (SES) hubiera prestado la atención necesaria. Así lo creyó también el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Badajoz que dictó sentencia a favor de los tres hijos de esta mujer. En su sentencia indica que queda demostrado que hubo "hasta cuatro oportunidades de haber salvado la vida de la paciente, cualquiera hubiera bastado para evitar su fallecimiento".

Errores del SES

El calvario de la familia Maya Calderón comenzó en el mes de septiembre de 2020 cuando comenzó a sufrir "sangrados constantes", como recoge la sentencia. Desde entonces la familia y la propia víctima reinciden en varias ocasiones la necesidad de una intervención quirúrgica para que solucionaran sus problemas. Este escrito asegura que la mujer "debió ser ingresada e intervenida inmediatamente el 10 de marzo", algo que tampoco ocurrió. De igual forma, señala que la operación pudo "practicarse los días 30 y 31 de marzo y el 14 de abril, cuando tras otro error, intervinieron a otras personas en situaciones menos urgentes e incluidas con posterioridad" en esa lista.

Otra opción para salvar la vida de esta mujer ocurrió el día 2 de mayo cuando acudió a urgencias por un "importante sangrado, en lugar de darle de alta a domicilio, sin ni tan siquiera ser valorada por cirugía vascular". Según señalan en la sentencia, si lo hubieran hecho "hubiera permitido mantener controlada su situación". Su hijo fue quien la acompañó al servicio de Urgencias del hospital Universitario de Badajoz y afirma que el médico cardiovascular "se negó a atenderla porque decía que si no había sangrado no había urgencia y no acudió". Esto lo conoció de boca de la médico que la atendió en el mencionado servicio.

Maya afirma que el propio SES "ha reconocido determinadas negligencias" durante los meses que duraron las peticiones para que fuera atendida. Una de ellas llamar e intervenir a otras personas que se encontraban después de Inés María en la lista de espera lo que jugó en su contra. Su familia denuncia que desde el SES no se pusieron los medios y mecanismos necesarios para salvaguardar la salud de la anciana y asegura que lo que comprometió su vida fue la fístula en mal estado: "Ella hacía vida normal. Iba tres veces a la semana a diálisis. Se valía por sí sola y vivía sola en su casa", dice Francisco Alonso Maya.

La sentencia

El 10 de mayo de 2021 falleció en su casa desangrada por la fístula por la que tanto reclamó al SES. Desde ese momento, sus tres hijos decidieron denunciar este final: "Queríamos ir por la vía penal contra los médicos por los fallos de las listas y demás negligencias, pero nuestra abogada nos informó que solo era posible hacerlo por la vía administrativa". Desde 2022 este asunto ha estado en los juzgados. Hace dos meses el juez ha dado la razón y ha determinado que el SES debe indemnizar a cada uno de los hermanos con 45.000 euros: "Ese dinero no nos devuelve la vida de nuestra madre", explica Maya.

Con el mismo sentido han decidido hacer pública esta historia. "Es muy duro saber que has perdido a tu madre por negligencias médicas. La intención que tengo es que se conozca este caso y no vuelva a ocurrir nunca más", sentencia Francisco Alonso Maya.