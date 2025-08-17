The Drunk Future: “Todos los grandes grupos han empezado así, tocando en lugares pequeños”

Como todo joven Marta Parra, Ener Vivas, Martina Vázquez y Sofía Píriz tenían un sueño formar una banda de música y divertirse mientras que imaginan como sería llenar grandes escenarios. Hoy comienzan a ver como su sueño da sus primeros pasos. Estos chicos de entre 15 y 16 años han formado una banda musical en Badajoz ‘The Drunk Future’y realizan sus primeros conciertos por la ciudad.

¿Cómo empieza vuestra historia?

Pues comenzó con un poster. Ener y una amiga, que ya no participa en el grupo, querían formar una banda y pusieron un póster para buscar guitarristas y bajista, y así llegamos el resto al grupo. Nos conocíamos de vista y del coro del instituto pero no todos éramos amigos. Cuando nos unimos solo queríamos quedar para tocar música juntos, no ser un grupo sólido, más bien queríamos pasar el rato.

¿Cómo fue el primer encuentro?

Quedamos por primera vez en febrero de 2024 en casa de Ener, la habitación medía un metro cuadrado, era súper pequeña. Y la verdad es que fue un poco incómodo porque no habíamos hablado casi nada, cada uno se relacionaba con quién más conocía. Marta no estuvo en este primer ensayo, llegó poco tiempo después al grupo. Nos envió un video tocando With or Without You y nos gustó tanto que fue la primera canción que montamos cómo grupo.

¿Qué instrumentos tocan?

Sofía y Martina, tocan la guitarra y hacen las voces, Marta toca el bajo y yo, Ener, tocó la batería.

¿Por qué ‘The Drunk Future’'?

Realmente viene de un nombre al azar, empezamos a traducir palabras al inglés nos salió algo con “future” y nos gustó, así que seguimos probando al azar hasta que salió The Drunk Future. Más tarde, nos planteamos cambiarlo pero al final, por mayoría decidimos quedarnos con este nombre.

¿Cuándo empiezan a sonar como una banda sólida?

Realmente, una semana antes del primer concierto. Ahí empezamos a notar que sonábamos bien y que habíamos mejorado bastante.

¿Cuándo fue ese primer concierto?

Fue en junio de 2024 en Puerta13, un bar del Parque del Río. La academia donde Ener y Marta son alumnos celebraba una actuación por el fin de las clases y nos invitaron a tocar. Fue muy chulo. El sábado 9 de agosto dimos nuestro segundo concierto, el primero más serio y con un mayor número de asistentes. Fue un subidón de energía, estábamos nerviosos pero felices, al final lo que pasaba por nuestras cabezas era que todos los grandes grupos habían empezado así, tocando en lugares más pequeños.

¿Qué estilo de música podrán escuchar aquellos que vayan a verles?

Pues aquí cada uno es de su madre y de su padre, así que cada uno prefiere un estilo, pero principalmente podrán escuchar canciones de pop, rock, indie y baladas. Por otra parte, le pedimos que nos tengan un poco de paciencia y nos den la oportunidad, estamos aprendiendo y creciendo, podemos equivocarnos y la gente a veces es un poco cruel con los comentarios que hacen por redes sociales.

¿Tienen alguna canción propia?

Tenemos 6. Martina lleva creando música un par de años y al acabar nuestro primer concierto, nos enseñó la melodía de una de ellas, nos gustó así que Sofía se encargó de poner la letra. Esta canción se llama ‘Cold War’, y trata sobre la importancia de la amistad en los tiempos tan oscuros que vivimos, con tantas guerras en el mundo. Otra a la que tenemos especial cariño se llama ‘Carry on’, aunque nosotros la llamamos cariñosamente ‘Pachurra’, porque al principio nos salía un poco regular. Un día estábamos ensayando, nos pusimos a improvisar y salió la melodía de esta canción.

¿Con que frecuencia ensayan?

Cuando tenemos un concierto cerca ensayamos más días seguidos, pero normalmente aprovechamos el fin de semana y quedamos una vez cada semana o a veces cada dos. Ahora en verano está siendo un poco más difícil cuadrar, pero quedamos cuando podemos.

¿Qué planes tienen para el futuro?

Ahora mismo fluir, no tenemos ningún concierto a la vuelta de la esquina, ni nada parecido, pero no nos cerramos a las nuevas oportunidades y a los planes que vayan viniendo.

¿Alguna anécdota?

Los mejores momentos los vivimos cuando fluimos y nos dejamos llevar, una empieza a tocar una melodía de cualquier grupo y el resto del grupo le sigue. Lo peor de todo es que esas canciones nos salen mejor que las planeadas.