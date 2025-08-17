Con trabajo y viviendo en casa hasta los 30: “Estamos condenados a vivir con nuestros padres”

Emanciparse con menos de 30 es el sueño de muchos, pero realmente son muy pocos los que logran hacerlo realidad a día de hoy. Según la última edición del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), el 80% de los jóvenes menores de 30 años no han podido independizarse.

Esta misma situación la viven en sus carnes los jóvenes pacenses. Poder vivir fuera de casa se convierte en muchos casos en un privilegio, con un alto precio que muchos no pueden pagar. “Es imposible imaginar el día en el que ocurrirá, porque los trabajos que actualmente tenemos los jóvenes son precarios, no nos dan estabilidad, son temporales y el sueldo no nos da para pagar todos los gastos”, admitía Laura Zamora, pacense que vive con sus padres y su hermano.

Laura tiene 21 años y hace menos de un mes ha terminado sus estudios de Periodismo en la Universidad de Extremadura. Este mismo mes comenzará a trabajar y quiere emanciparse. Ha buceado en los portales de búsqueda de vivienda para encontrar su hogar ideal, algo que no ha ocurrido porque no le llegará con el sueldo que ganará. “Tiendes a pensar, ya me quedo en casa, ahorro para un futuro. El problema es que quién sabe si en el futuro vas a seguir trabajando para poder hacerlo”.

Otros jóvenes pacenses, tras salir de casa para estudiar o trabajar, se han visto en la obligación de tener que volver. “Regresar a casa después de haber estado viviendo fuera, genera en los jóvenes una sensación de fracaso que no es nada positivo para su autoestima”, comentaba María Borrallo, psicóloga. “Se sienten que han fallado, no solo a ellos también a sus padres”

Por otra parte, están los estudiantes que han podido realizar sus estudios en Badajoz y no han necesitado independizarse. “Yo no he vivido la experiencia de vivir fuera, estudié en la Universidad de Extremadura, tenía la carrera que quería hacer en mi ciudad y la opción más fácil y económica era quedarme”, resumía Rafael Ramos. Ahora, con 25 años, quiere mudarse con su pareja. Ambos están trabajando pero su salario no es suficiente para poder pagar el alquiler o la compra de una vivienda.

En muchos casos esta falta de independencia afecta directamente al desarrollo del individuo. “El problema es que los jóvenes se acostumbran a su casa y a su entorno hasta tal punto, que cuando salen de él les resulta difícil vivir solos, y necesitan ayuda de su familia a la hora de realizar algunas tareas”, afirmaba Borrallo.

Otro factor clave que perjudica el crecimiento personal de aquellos que viven esta situación es la frustración, el sentimiento de querer y no poder. “Es muy frustrante ver que tienes un objetivo pero no lo puedes conseguir, hay cosas que no están a tu control y hay que esperar a que surjan esas oportunidades”, expresaba Ramos.

¿Vivir en casa o compartir piso?

El precio de los alquileres puede llegar a ser tan elevado que vivir solos es completamente inviable y deben buscar alguien con quien compartir piso. “Soy una persona muy independiente, me gustaría vivir solo, pero es imposible. He intentado vivir con compañeros pero llevo muy mal convivir con más personas”, argumenta Alejandro Rodríguez, otro chico pacense que quiere irse a vivir fuera de casa. El tiene 22 años y un trabajo a media jornada. Está obligado a vivir con sus padres. “Sinceramente cuando el entorno familiar es favorable se está muy bien en casa, no tienes que mantener una cosa o pagar gastos y facturas, pero siempre existe por otro lado las ganas de volar del nido”.

“El problema comienza cuando quieres salir de casa y al final te encuentras con la situación de que tienes que compartir piso con otras personas porque si no es imposible. Al fin y al cabo aunque salgas de casa no acabas rompiendo del todo esta burbuja”, aseguraba Zamora.

Cumplir un patrón establecido

La gran mayoría de jóvenes sienten que no están alcanzando sus objetivos a tiempo. “Su autoestima queda por los suelos, al ver que los propósitos que creían que iban a lograr con su edad no se cumplen, a todo ello hay que sumarle las metas que los demás dejan sobre ellos” exponía María Borrallo, psicóloga.

Toman de ejemplo a unas generaciones anteriores que lograban ser independientes en una edad temprana. “También creo que cuando nuestros padres eran jóvenes y salieron de casa, no es que se le ofrecieran más oportunidades a los jóvenes, pero sí que tenían las condiciones un poco más a su favor” manifestaba Laura Zamora.