Protesta
Los vecinos de Talavera la Real se concentrarán mañana frente al centro de salud por la falta de médicos
Denuncian que los retrasos en la atención se han agravado en los últimos meses y que muchos pacientes se ven obligados a acudir a urgencias o a esperar semanas para ser atendidos
Los vecinos de Talavera la Real se manifestarán mañana lunes a las nueve de la mañana frente al centro de salud del municipio. Reclaman una solución a una situación que, según denuncian, se arrastra desde hace meses: aseguran que no hay médicos suficientes y que no reciben cita para consulta.
Antonio Luis Fernández, uno de los afectados, explica que al principio los retrasos eran de dos o tres semanas para conseguir una cita, pero que en los últimos meses ni siquiera eso es posible. Según cuenta, aunque se intente pedir hora por teléfono, certificado digital o WhatsApp, la respuesta es siempre la misma: no hay médico disponible. “Ahora directamente te dicen que no hay cita. Te dicen que la pidas dentro de quince días, y cuando vuelves a pedirla, te vuelven a dar la misma respuesta”, resume.
La incertidumbre, añade, es constante. En ocasiones llegan al centro de salud con una cita confirmada y allí les indican que deben volver en otro momento. En su caso, relata que había solicitado una cita telefónica para el día 11 de este mes, después de dos semanas de espera. “Llegó el día y no me llamaron”, cuenta.
Receta
El problema se extiende también a la renovación de recetas. Muchos pacientes acuden a la farmacia y se encuentran con que el medicamento está caducado en la tarjeta sanitaria. Para que vuelva a estar disponible, debe prescribirlo el médico, pero si no hay facultativo, como señalan los residentes, los pacientes pueden pasar hasta un mes sin la medicación.
Los vecinos aseguran que llevan dos meses viviendo esta situación sin que se ofrezca una solución. “Ahora mismo no conocemos a nadie a quien le hayan dado cita inmediata”, añade Fernández. "Por eso nos manifestaremos mañana", concluye.
