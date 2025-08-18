Extremadura, en llamas

Estabilizado el incendio en Llerena (Badajoz) tras arrasar 5.900 hectáreas

A las 9.30 se ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad

Camión ardiendo el pasado 14 de agosto

Camión ardiendo el pasado 14 de agosto / Cedida

Marta Gallego

Badajoz

A las 9.30 de esta misma mañana el Plan INFOEX ha desactivado el nivel 1 del incendio de Llerena que llevaba activo desde el 14 de agosto. Tan solo una hora más tarde se anunciaba su estabilización.

En concreto, el incendio que se desató en la carretera EX-103, que va desde el municipio hasta Pallares y Monesterio, ha arrasado con más de 5.900 hectáreas, a falta de mediciones oficiales. La causa fue un camión cargado de alpacas de pajas que debido a una avería había salido ardiendo y debido a las condiciones inflamables de las zonas cercanas compuestas por pasto.

También se ha estabilizado el incendio de Burguillos del Cerro que permanecía activo desde el 15 de agosto y ha afectado a 539 hectareas.

