Almendralejo
Detenidas dos mujeres por el robo de perfumes valorados en más de 1.600 euros en Almendralejo
Las autoras de los hechos fueron localizadas en Mérida
Agentes de la Policía Nacional, adscritos a las comisarías de Almendralejo y Mérida, detuvieron este martes a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de hurto tras la sustracción de perfumes en un establecimiento comercial de la capital de Tierra de Barros.
Los hechos ocurrieron en torno a las 17:55 horas, cuando la responsable de una perfumería situada en la calle Mártires alertó a la Sala CIMACC 091 de que dos mujeres habían robado varios productos de perfumería. El valor total del material sustraído ascendía a 1.604 euros.
De inmediato se desplazaron agentes de la Policía Nacional al lugar, quienes recabaron el testimonio de la víctima. La dependienta aportó tanto la descripción física y de vestimenta de las sospechosas como la dirección en la que habían huido. Con esta información, la alerta fue transmitida al resto de unidades en servicio, tanto en Almendralejo como en localidades cercanas.
El dispositivo dio sus frutos poco después, cuando agentes de la Comisaría de Mérida localizaron a las dos sospechosas, de 24 y 29 años de edad, logrando recuperar 15 de los 17 perfumes robados, que posteriormente fueron devueltos a la responsable del establecimiento.
Las detenidas fueron trasladadas a dependencias policiales para la instrucción del correspondiente atestado, que ya ha sido remitido a la autoridad judicial competente.
