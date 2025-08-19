Sorteo del lunes

La ONCE reparte 245.000 euros en Esparragalejo (Badajoz)

Con 7 cupones premiados con 35.000 euros cada uno

Un punto de venta de cupones de la ONCE.

Un punto de venta de cupones de la ONCE. / R. García

EUROPA PRESS

Badajoz

El cupón diario de la ONCE del sorteo de este lunes ha dejado 245.000 euros en la localidad pacense de Esparragalejo.

El premio se ha repartido en siete cupones del número 38408, series de la 15 a la 21, premiados con 35.000 euros cada uno.

El vendedor de la ONCE José Navarro Pérez es quien ha llevado la suerte a Esparragalejo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

La ONCE reparte 245.000 euros en Esparragalejo (Badajoz)

La ONCE reparte 245.000 euros en Esparragalejo (Badajoz)

El detenido por el fuego junto al puente Real de Badajoz pasará a disposición judicial este miércoles

El detenido por el fuego junto al puente Real de Badajoz pasará a disposición judicial este miércoles

Con trabajo y viviendo en casa hasta los 30: “Estamos condenados a vivir con nuestros padres”

Con trabajo y viviendo en casa hasta los 30: “Estamos condenados a vivir con nuestros padres”

El Ayuntamiento de Badajoz sacará otra vez a concurso el quiosco-bar del parque de la Viña

El Ayuntamiento de Badajoz sacará otra vez a concurso el quiosco-bar del parque de la Viña

Detenido el presunto autor de varios incendios este verano en Badajoz: ha sido sorprendido 'in fraganti' cuando prendía fuego junto al puente Real

Detenido el presunto autor de varios incendios este verano en Badajoz: ha sido sorprendido 'in fraganti' cuando prendía fuego junto al puente Real

Estabilizado el incendio en Llerena (Badajoz) tras arrasar 5.900 hectáreas

Estabilizado el incendio en Llerena (Badajoz) tras arrasar 5.900 hectáreas

Esencia artesana: Monesterio inauguró el Festival de los Oficios de la Provincia de Badajoz

Esencia artesana: Monesterio inauguró el Festival de los Oficios de la Provincia de Badajoz

Frutas y verduras ecológicas de temporada en la Feria del Huerto de Tentudía en Monesterio

Frutas y verduras ecológicas de temporada en la Feria del Huerto de Tentudía en Monesterio
Tracking Pixel Contents