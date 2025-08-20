Adjudicada por 1,9 millones las obras de mejora de la EOI de Don Benito

La Junta de Extremadura ha adjudicado por un importe de 1,9 millones de euros euros las obras de finalización de la nueva Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Don Benito, un proyecto que llevaba paralizado desde 2022 tras la renuncia de la anterior empresa adjudicataria.

La actuación contempla la construcción de una nueva sede para la EOI mediante la ampliación y adaptación del antiguo IES José Manzano. El plazo de ejecución previsto es de 20 meses desde la firma del contrato.

Según señalan desde la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional el objetivo es dar respuesta a una demanda largamente reclamada por la comunidad educativa de la ciudad y acabar con años de retraso en una infraestructura esencial para el aprendizaje de idiomas en la comarca. De igual forma, destacan que con esta inversión se busca reactivar un proyecto paralizado y dotar a Don Benito de unas instalaciones modernas y adecuadas a las necesidades actuales del alumnado.

La Junta recuerda que este proyecto se enmarca dentro de un plan más amplio de actuaciones en infraestructuras educativas en la región, que incluye obras en centros de Badajoz o Gévora, aunque la de Don Benito es una de las más esperadas tras la suspensión de los trabajos hace ya tres años.