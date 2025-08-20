Extremadura en llamas
Desactivado el nivel 1 en el incendio de Zalamea de la Serena
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado el nivel 1 en el incendio declarado este miércoles en Zalamea de la Serena (Badajoz) por afección a edificaciones aisladas.
El nivel se ha activado a las 13.30 horas y el fuego afecta a pasto, matorral y arbolado diseminado, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
En la zona trabajan siete unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos, un agente del medio natural y un técnico.
