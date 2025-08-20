El juez decreta prisión provisional para el detenido por el fuego junto al puente Real de Badajoz

Ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Es lo que ha decretado el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz para el detenido por el fuego del pasado lunes junto al puente Real y el tanatorio.

Tras pasar a disposición judicial este miércoles por la mañana y prestar declaración, el juez ha ordenado su ingreso en la cárcel como presunto autor de un delito de incendio con riesgo para la vida de las personas, ya que en el interior del tanatorio había gente y las llamas también afectaron a una chabola habitada por un hombre, que, según su testimonio, pudo salir corriendo porque fue alertado por los ladridos de sus perros. El Código Penal contempla para este tipo de delito penas de 10 a 20 años de prisión.

El detenido ha negado los hechos y solo ha reconocido que tiró una colilla encendida, pero sin intención de provocar un incendio.

En su auto, el juez justifica la imposición de la medida cautelar de prisión provisional sin fianza, que ha sido solicitada por la fiscalía y a la que se ha opuesto la defensa, por la gravedad del delito que se le imputa y la existencia de testigos que señalan al investigado como el responsable de estos hechos. Tras su comparecencia en el juzgado, ha sido trasladado esta tarde al centro penitenciario de Badajoz.

De momento, únicamente solo se le atribuye el incendio del puente Real, pero la investigación continúa abierta para tratar de esclarecer su presunta participación en otros fuegos que se han registrado en distintas zonas del perímetro de la ciudad en julio y agosto, según han confirmado fuentes de la comisaría pacense.

Identificado

El investigado, de 33 años y vecino de Badajoz, fue detenido por la Policía Local el lunes por la tarde en las inmediaciones del puente Real, poco después de que se declarase el incendio. Según ha podido saber este diario, dos testigos aseguraron a los agentes haber visto a un hombre prender fuego a los pastos, por lo que de inmediato se inició su búsqueda por las proximidades.

Ambos aportaron sus características, describiendo el tipo y el color de la ropa, calzado y mochila que llevaba y la dirección en la que se había ido.

Con esas pistas, un agente que se encontraba en la zona salió a la carrera y localizó al sospechoso junto a la parada de autobús urbano que hay pasando el McDonald’s de la avenida de Elvas. Los dos testigos lo identificaron «sin género de dudas» como la persona a la que habían visto minutos antes provocando un incendio, por lo que fue detenido de inmediato.

Tres mecheros

Al varón se le intervinieron en ese momento al menos tres mecheros encima. Según su abogado, Carlos Espada, uno no tenía piedra y al otro le faltaba gas y solo funcionaba el tercero. «Es fumador y también tenía tabaco», justifica su defensa, que niega que su cliente provocara el incendio de manera intencionada y también que tenga relación con los otros hechos similares que se han venido sucediendo en la periferia de Badajoz durante este verano. «En esos fuegos había varios focos y el autor se tendría que haber movido en vehículo. Este chico no tiene ni coche ni moto y va de un lado para otro en autobús. No concuerda por pura lógica», argumenta.

Análisis del teléfono móvil

La Policía Nacional está analizando el teléfono móvil del investigado para tratar de determinar si se encontraba en las inmediaciones de estos incendios cuando se originaron.

Espada ha avanzado que va a recurrir la medida cautelar de la prisión provisional al entender que la decisión se ha dictado cuando aún no se ha tomado declaración a algunos testigos y tampoco se han recibido todavía los informes del parque municipal de bomberos y de la Policía Nacional sobre el origen del fuego cuya autoría se atribuye a su defendido, que podrían aportar más luz sobre cómo se desarrollaron los hechos.