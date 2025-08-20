Tamara Rodríguez valora que la feria haya pasado «sin incidentes» reseñables

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Almendralejo, Tamara Rodríguez, ha realizado una valoración positiva de la recién concluida feria de la Piedad y fiestas patronales, subrayando que se han desarrollado “prácticamente sin incidentes reseñables” gracias al despliegue de los distintos cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

Rodríguez señaló que no se han registrado incidentes graves en el recinto ferial, resaltando la labor conjunta de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, que han velado por la seguridad tanto en el ferial como en las diferentes actividades programadas en la ciudad. “La presencia de Cruz Roja ha sido fundamental, no solo durante los días de feria, sino también en actos como la procesión de bajada, la misa o los conciertos previos, garantizando que los ciudadanos pudieran disfrutar con total seguridad”, indicó.

La concejala aprovechó para agradecer el esfuerzo de los trabajadores municipales de todas las áreas implicadas, como electricidad, fontanería o carpintería, que “han trabajado sin descanso para que la feria se desarrollara sin incidentes y todo funcionara correctamente, aunque muchas veces su labor no sea visible para el público”.

En cuanto a las novedades de este año, Rodríguez explicó que se atendió la sugerencia de algunos vecinos de reubicar el escenario de música dentro de la caseta municipal para disfrutar de las orquestas y bailar con ellas, aunque reconoció que en ciertos momentos el espacio se quedó vacío. “Tomamos nota para mejorar de cara al próximo año y valorar si volvemos a situar la orquesta en el exterior para que todos los vecinos puedan disfrutar también al pasar por la caseta”, señaló.