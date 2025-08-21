Planes
¿Cuándo comienza la Feria de la Loza en Elvas? Este es todo el calendario 2025
A finales del mes de septiembre, centenares de pacenses viajarán hasta la ciudad vecina a hacerse con nueva vajilla y piezas de cerámica
Cada mes de septiembre, Elvas se transforma con el color y la actividad de la célebre Feria de San Mateo, conocida popularmente por los extremeños como la Feria de la Loza. Este evento milenario combina ferias, cultura, gastronomía y religiosidad en un escenario que atrae a decenas de miles de visitantes portugueses y españoles.
Con más de 450 años de celebración a sus espaldas, esta feria es una de las más antiguas de Portugal. A pesar de ser una celebración que combina actividades de todo tipo, la que más llama la atención de los visitantes de Badajoz es la venta de vajillas y piezas de cerámica. Cada año no faltan ofertas en platos o vasos, pero también en juegos de sábanas o toallas portuguesas. No hay nada más pacense que acudir a los puestos, adquirir los objetos deseados y, a continuación, cenar una bifana antes de volver a casa. Es una cita casi obligada viviendo al otro lado de la frontera.
Los más pequeños, además, pueden disfrutar de los 'cacharritos' que se montan en la zona recreativa, junto a los puestos de venta.
La Feria de San Mateo en Elvas no es solo una muestra de artesanía y comercio; es un emblema de la identidad regional y la relación histórica entre Extremadura y el Alentejo. Este año se celebrará del 19 al 28 de septiembre y este es el calendario completo de actuaciones que acompañarán la venta esos días.
En el escenario principal actuarán:
19 de septiembre: Sara Correia y el grupo Bombazine
20 de septiembre: Para Sempre Marco y Moura Encantada Folk
21 de septiembre: Espectáculo infantil Super Wings y Bluey
24 de septiembre: Quim Barreiros y tributo a Julio Iglesias con Jorge Gois
25 de septiembre: Abraham Mateo y A Portuguesa – Proyecto Musical Fado
26 de septiembre: Slow J y SOVERSION
27 de septiembre: D.A.M.A, Rumo ao Sul (rumbas y flamenco) y Los Romeros
En el segundo escenario de la feria se podrá ver a:
19 de septiembre: Grupo Voz Amiga
20 de septiembre: Cantadores da Planície
21 de septiembre: Baile con Duo Musical C&R
22 de septiembre: Noche de fados
23 de septiembre: Baile con Renovação 2000
24 de septiembre: Baile con Henrique Belacorça
25 de septiembre: Brigada 14 de Janeiro
26 de septiembre: Xumbo Torto
27 de septiembre: Roncas d'Elvas
28 de septiembre: Baile con Jorge Gomes
