Continúan las detenciones de la redada en La Cañada de Badajoz

La operación policial vinculada con delitos de robos puesta en marcha ayer por la Guardia Civil en el barrio de La Cañada de Badajoz se mantiene abierta.

El despliegue de efectivos, que comenzó a las 6.00 de la mañana de este miércoles, llevó a cabo el registro de varias viviendas de la zona, que acabó con varios detenidos. El instituto armado ha confirmado que, en estos momentos, aún se producen detenciones e incautación de material, y no descartan nuevas actuaciones en la zona.

Por ahora se desconoce el número actual de detenidos, debido a que la comandancia no facilitará esos datos hasta que la operación esté cerrada. No obstante, sí se conoce que estos aún no han pasado a disposición judicial.

Operación a gran escala

El epicentro de la operación fue la calle Huerta Las Mellas, aunque el despliegue de una treintena de efectivos obligó a cortar el acceso a esta vía y de diversas calles cercanas, además de restringir el acceso a personas.

En el operativo participaron la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Policía Nacional, además de un equipo de guías caninos.