Suceso
Un intento de robo en un establecimiento de Badajoz acaba en pelea y con dos detenidos
Tuvo lugar en la noche de este miércoles en la avenida Carolina Coronado
Un intento de robo en la avenida Carolina Coronado de Badajoz en la noche de este miércoles acaba en una pelea entre las partes implicadas. La Policía Nacional detuvo a los supuestos autores tras lo sucedido.
Según fuentes policiales, vecinos de la zona alertaron sobre las 22.00 horas por una supuesta reyerta. Tras llegar al lugar de los hechos, los agentes presenciaron que no se trataba de una pelea, sino de un intento de robo en un establecimiento de la zona.
Dos varones irrumpieron en el local, mientras exigían a la persona que allí se encontraba el dinero de la caja. El forcejeo provocó que al salir establecimiento, se produjera un enfrentamiento violento entre ellos.
La veloz intervención de los agentes de Policía Nacional, que contaron con el apoyo del Grupo de Intervención y Apoyo Policial de la Policía Local de Badajoz (Giapol), permitió la detención de los presuntos autores. Desde el cuerpo policial confirman que se trata de dos varones de nacionalidad no española y nacidos en 1986 y 1989.
