Herido grave un joven de 23 años tras caer de un patinete eléctrico en Badajoz

El varón ha sido trasladado al hospital Universitario con trauma craneal

Hospital Universitario de Badajoz.

Hospital Universitario de Badajoz. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Un joven de 23 años ha sufrido un trauma craneal después de caer del patinete eléctrico en el que circulaba por la avenida Sinforiano Madroñero de Badajoz, en la esquina con la carretera de Olivenza. El suceso ha ocurrido a las 18.38 horas, según ha informado el 112 de Extremadura.

Según fuentes municipales, el varón no llevaba casco y no ha habido más vehículos implicados en el accidente.

Hasta el lugar, se han desplazado una unidad medicalizada del SES y una patrulla de la policía local.

Como consecuencia de la caída, el herido ha sido trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Badajoz.

