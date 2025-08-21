Nivel 1 de peligrosidad
El incendio forestal de Casas de Don Pedro se originó en el interior de una planta fotovoltaica
La instalación no contaba con la correcta aplicación de los planes de prevención, lo que hizo que se propagara rápidamente
El Seprona de Herrera del Duque ha instruido diligencias como investigado a un vecino de Casas de Don Pedro y ha detenido a otro de Herrera del Duque como presuntos autores de incendios forestales.
La Guardia Civil investigaba desde finales de junio el incendio que se originó en las proximidades de las instalaciones de la planta fotovoltaica ubicada en el término municipal de Casas de Don Pedro, concretamente en el paraje conocido como 'Las trescientas'.
El fuego, que se extendió con rapidez y se aproximó a viviendas e instalaciones ganaderas, hizo necesario que se declarara el Nivel 1 de peligrosidad.
Según ha podido saber la Guardia Civil, el incendio comenzó en una caja de seguimiento de los paneles solares, que se sobrecalentó. Debido a la falta de la correcta aplicación de los planes de prevención de incendios forestales y las condiciones climatológicas, se propagó rápidamente.
Ante los hechos y pruebas esclarecedoras, se han instruido diligencias como investigado al encargado de la central de producción eléctrica, vecino del mismo municipio.
800 hectáreas
Las llamas afectaron a unas 800 hectáreas de pasto, siembras, encinar y monte bajo. Una decena de personas vieron sus terrenos arder.
En la extinción del mismo participaron cuatro helicópteros, dos avionetas y un hidroavión, 15 camiones motobombas y sus cuadrillas, agentes del medio natural y técnicos, servicios sanitarios, personal del Ayuntamiento de Valdecaballeros y patrullas de la Guardia Civil.
Un segundo incendio en Herrera del Duque
También la mañana de este pasado martes la Guardia Civil tuvo conocimiento del conato de incendio originado en un zarzal del camino de 'La Umbría', en el término municipal de Herrera del Duque, que afectó a un tramo de la cuneta. Las llamas quedaron extinguidas poco después gracias a la rápida intervención del propietario de una parcela próxima.
Tras la investigación se ha podido determinar que estuvo causado por el ser humano: alguien aplicó una llama o similar para provocar el foto.
Ya se ha averiguado la identidad del autor, un vecino de la localidad que ha sido detenido. Se le han instruido diligencias como presunto autor del incendio, desconociéndose las posibles motivaciones.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús