Llenos de excrementos y de talla adulta: Denuncian que arrojan pañales usados a diario en una calle de Valdepasillas

En la calle Juan Simeón Vidarte, en el barrio de Valdepasillas, los vecinos aseguran que aparecen pañales de adulto tirados en el suelo a diario. Según los residentes, una mujer los arroja desde una ventana de uno de los bloques y esta situación se repite desde «hace meses, incluso años». Afirman que, en ocasiones, llegan a encontrarse hasta una decena de pañales acumulados, siempre sucios y de tamaño grande, propios de personas adultas.

Los residentes explican que han informado al administrador de la comunidad y que en varias ocasiones han intentado llamar la atención a la supuesta autora, aunque sin éxito. «Esto lleva meses sucediendo. Un día incluso vimos caer uno encima de un coche», cuenta Pilar, una vecina de la zona que pasea habitualmente por esta calle junto a su marido. Los residentes coinciden que en varias ocasiones han visto a la autora de los hechos. «Es una vecina del bloque», asegura Pilar.

Los pañales arrojados caen en una explanada de tierra de la calle. Aun así, según varios residentes, no es lo único que la supuesta autora lanza. «También tira comida. Desde lasaña hasta briks con líquidos», indican.

Un residente del mismo bloque, que prefiere mantenerse en el anonimato, afirma haber visto a la misma mujer en la misma situación. «Da igual la hora, siempre acaba apareciendo más basura en la calle. Vuelves a bajar y te encuentras un pañal nuevo», señala.

El ayuntamiento lo confirma

Desde FCC han confirmado que los barrenderos recogen pañales en este espacio de la calle Juan Simeón Vidarte todos los días, aunque matizan que desconocen quién los tira.

Según varios testimonios, el problema se mantiene en el tiempo y se percibe como un asunto de higiene. «Es insalubre y ya desagradable», afirma Pilar. «Ya no es solo ver los pañales sucios, si no el olor. No hay necesidad», apunta otro vecino.

Aunque hasta ahora no se han presentado denuncias formales, los residentes aseguran «estar cansados» de una práctica que consideran «perjudicial» para la convivencia en el barrio.