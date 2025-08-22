Guardia Civil
Los detenidos de la operación policial de La Cañada-Las Moreras pasan a disposición judicial
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones
Badajoz
Los detenidos de la operación policial puesta en marcha este miércoles por la Guardia Civil en el barrio de La Cañada han pasado hoy a disposición judicial.
Aún se desconoce el número exacto de detenciones, ya que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas.
El despliegue de efectivos en la calle Huerta Las Mellas y el registro de varias viviendas de la zona tenía como objetivo la incautación de material relacionado con delitos de robo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús