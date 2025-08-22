Guardia Civil

Los detenidos de la operación policial de La Cañada-Las Moreras pasan a disposición judicial

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones

Gran operación policial en La Cañada-Las Moreras vinculada con robos

Gran operación policial en La Cañada-Las Moreras vinculada con robos / Andrés Rodríguez

Antonio Castaño

Badajoz

Los detenidos de la operación policial puesta en marcha este miércoles por la Guardia Civil en el barrio de La Cañada han pasado hoy a disposición judicial.

Aún se desconoce el número exacto de detenciones, ya que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas.

El despliegue de efectivos en la calle Huerta Las Mellas y el registro de varias viviendas de la zona tenía como objetivo la incautación de material relacionado con delitos de robo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Los detenidos de la operación policial de La Cañada-Las Moreras pasan a disposición judicial

Los detenidos de la operación policial de La Cañada-Las Moreras pasan a disposición judicial

Leticia Sabater cantará la semana que viene en un pueblo de Badajoz de 400 habitantes

Leticia Sabater cantará la semana que viene en un pueblo de Badajoz de 400 habitantes

Siete investigados por alterar pruebas de la tuberculosis al ganado en una explotación de Badajoz

Siete investigados por alterar pruebas de la tuberculosis al ganado en una explotación de Badajoz

El herido en accidente de patinete en Badajoz continúa ingresado, pero está "hemodinámicamente estable"

El herido en accidente de patinete en Badajoz continúa ingresado, pero está "hemodinámicamente estable"

Hallado un proyectil de artillería de la Guerra Civil en una parcela agrícola de Villanueva de la Serena

Hallado un proyectil de artillería de la Guerra Civil en una parcela agrícola de Villanueva de la Serena

Herido grave un joven de 23 años tras caer de un patinete eléctrico en Badajoz

Herido grave un joven de 23 años tras caer de un patinete eléctrico en Badajoz

Detenido en Badajoz por tirar mesas y sillas de la terraza de un bar e insultar a los clientes

Detenido en Badajoz por tirar mesas y sillas de la terraza de un bar e insultar a los clientes

Un intento de robo en un establecimiento de Badajoz acaba en pelea y con dos detenidos

Un intento de robo en un establecimiento de Badajoz acaba en pelea y con dos detenidos
Tracking Pixel Contents