Fuego en la cocina de una vivienda

El fallo de una campana extractora provoca un incendio en un domicilio de la calle La Pimienta (Badajoz)

La propietaria actuó con rapidez y apagó el fuego con un extintor antes de que las llamas se propagasen a otras salas

Imagen de la cocina afectada

Imagen de la cocina afectada / Cedida

Marta Gallego

Badajoz

La cocina de una de las viviendas de la calle La Pimienta, ha sufrido esta mañana un fallo eléctrico en la campana extractora que ha provocado un incendio en esta zona de la casa.

El parque de bomberos de la ciudad de Badajoz recibía la alerta a las 10.26, pero al llegar al domicilio el fuego ya había sido sofocado. La rápida actuación de la dueña de la casa, que empleo un extintor para apagar el fuego, ha logrado que las llamas no se propagasen a otras estancias del hogar.

Los bomberos movilizados hasta la zona, eliminaron el humo que aún quedaba en el interior y restauraron la electricidad, desconectando la campana extractora. A las 11 de la mañana la situación estaba resuelta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

La obra para tomar agua potable a Almendralejo desde Alange se firmará «en breve»

La obra para tomar agua potable a Almendralejo desde Alange se firmará «en breve»

El fallo de una campana extractora provoca un incendio en un domicilio de la calle La Pimienta (Badajoz)

El fallo de una campana extractora provoca un incendio en un domicilio de la calle La Pimienta (Badajoz)

Los detenidos de la operación policial de La Cañada-Las Moreras pasan a disposición judicial

Los detenidos de la operación policial de La Cañada-Las Moreras pasan a disposición judicial

Leticia Sabater cantará la semana que viene en un pueblo de Badajoz de 400 habitantes

Leticia Sabater cantará la semana que viene en un pueblo de Badajoz de 400 habitantes

Siete investigados por alterar pruebas de la tuberculosis al ganado en una explotación de Badajoz

Siete investigados por alterar pruebas de la tuberculosis al ganado en una explotación de Badajoz

El herido en accidente de patinete en Badajoz continúa ingresado, pero está "hemodinámicamente estable"

El herido en accidente de patinete en Badajoz continúa ingresado, pero está "hemodinámicamente estable"

Hallado un proyectil de artillería de la Guerra Civil en una parcela agrícola de Villanueva de la Serena

Hallado un proyectil de artillería de la Guerra Civil en una parcela agrícola de Villanueva de la Serena

Herido grave un joven de 23 años tras caer de un patinete eléctrico en Badajoz

Herido grave un joven de 23 años tras caer de un patinete eléctrico en Badajoz
Tracking Pixel Contents