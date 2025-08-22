Suceso
Hallado un proyectil de artillería de la Guerra Civil en una parcela agrícola de Villanueva de la Serena
Fue localizado el pasado martes por el propietario de una finca de la zona conocida como El Torruco mientras trabajaba con su tracto
Redacción
La Guardia Civil ha desactivado un proyectil de artillería de la Guerra Civil hallado en una parcela agrícola de Villanueva de la Serena (Badajoz), según ha informado este viernes el instituto armado.
El artefacto, de calibre 105 milímetros, fue localizado el pasado martes por el propietario de una finca de la zona conocida como El Torruco mientras trabajaba con su tractor.
Tras el aviso a la Guardia Civil, se activó el protocolo de seguridad y se acordonó la zona hasta la llegada del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) con sede en Cáceres, que trasladó el proyectil hasta el paraje de Montepozuelo, donde fue neutralizado de manera controlada.
El instituto armado recuerda que este tipo de artefactos, pese al tiempo transcurrido, pueden mantener sus propiedades explosivas intactas, por lo que recomienda no manipularlos ni trasladarlos y avisar de inmediato a la Guardia Civil a través del 062 o el 112.
