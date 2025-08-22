El herido en accidente de patinete en Badajoz continúa ingresado, pero está "hemodinámicamente estable"

El joven de 23 años herido grave ayer en un accidente de patinete en Badajoz permanece ingresado en el hospital Universitario. Así lo ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud (SES), que asegura que se encuentra "hemodinámicamente estable".

Los hechos ocurrieron en Valdepasillas. El jóven, que circulaba en patinete eléctrico por la avenida Sinforiano Madroñero de Badajoz, en la esquina con la carretera de Olivenza, cayó al suelo. Esto le provocó un trauma craneal.

Según fuentes municipales, mientras circulaba no llevaba el casco reglamentario. Ningún otro vehículo se vio implicado en los hechos.

Tras acudir los servicios de asistencia al lugar, fue trasladado en estado grave al Universitario.