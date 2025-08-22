Leticia Sabater cantará la semana que viene en un pueblo de Badajoz de 400 habitantes

De pueblo en pueblo. Así son los veranos de Leticia Sabater. La artista se ha especializado en actuaciones de las fiestas patronales de las localidades de toda España, creando un show 'disfrutón' que hace las delicias de todos aquellos que asisten a sus conciertos.

Este año su gira veraniega hace parada en la región. Concretamente en pueblo de la provincia de Badajoz con algo más de 400 habitantes.

El próximo sábado 30 de agosto, Leticia Sabater actuará en Alvarado. Así lo ha anunciado ella en sus redes sociales, donde ha mandado un saludo a los extremeños. "¡Hace mucho que no os veo!", comienza diciendo para, a continuación, añadir que esa noche "lo vamos a dar todo, todo, todo".

El "fiestón espectacular" será en la plaza Mayor de la localidad y comenzará con una orquesta que servirá de preámbulo al concierto. Esta hará sonar los primeros acordes a las 23.00 horas.

Dos horas después, a la 01.00 horas, la cantante de "La Salchipapa" hará acto de presencia en el escenario donde cantará todos sus éxitos de los 90 y los 2000, además de algunas versiones de temas de otros artistas. Al terminar, habrá orquesta y DJ hasta las seis de la madrugada.

Con sus fans

La entrada al show será gratuita, pudiendo acudir todo aquel que así lo desee.

Después del concierto, Sabater dedicará un rato a encontrarse con sus fans y hacerse fotos. "¡Os quiero mucho!", concluye la artista, invitando a los extremeños a acudir a su show.