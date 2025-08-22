Almendralejo
La obra para tomar agua potable a Almendralejo desde Alange se firmará «en breve»
La consejera Mercedes Morán indica que el proceso está a punto de culminar y que se trata de una obra «muy necesaria» para Almendralejo
La esperada obra que permitirá el abastecimiento de agua potable a Almendralejo desde el pantano de Alange continúa paralizada y a la espera de que se formalice el contrato de ejecución, cuya firma, según ha adelantado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, será “en breve”.
Durante su reciente visita a Almendralejo, la consejera subrayó que se trata de una infraestructura prioritaria y “muy necesaria” para la ciudad, al menos hasta que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) acometa una actuación de mayor envergadura que afectará a toda la zona sur de la provincia de Badajoz, aunque advirtió que “para eso pasarán años”.
En este sentido, Morán insistió en que “todos los ciudadanos deben estar en las mismas circunstancias”, aludiendo al hecho de que Almendralejo es, actualmente, la única ciudad de sus características que capta agua directamente del río Guadiana, y no de un embalse, lo que plantea riesgos tanto sanitarios como de abastecimiento.
El proyecto fue redactado y aprobado hace años, y el proceso de licitación salió a concurso público en diciembre del pasado año. La actuación fue aprobada por el Consejo de Gobierno y publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con un presupuesto de 3.757.964 euros.
Pese a ello, y aunque la licitación ya está cerrada, la firma del contrato entre la administración y la empresa adjudicataria aún no se ha formalizado, motivo por el que las obras no han podido comenzar.
La previsión es que, una vez iniciadas, los trabajos tengan un plazo de ejecución de entre 12 y 14 meses, por lo que la actuación no será una realidad hasta, al menos, bien entrado 2026.
La obra consistirá en conectar el embalse de Alange con la estación de tratamiento de agua potable de Almendralejo, mediante una nueva impulsión que se enlazará primero con la actual tubería que abastece a Mérida desde dicho embalse.
Este era uno de los grandes compromisos del alcalde, José María Ramírez, desde su regreso al cargo. El regidor ha mantenido durante los últimos años numerosas reuniones con distintos organismos hasta conseguir el visto bueno de la Oficina de Planificación Hidrológica, que validó la solicitud de aguas desde Alange por considerarla compatible con el vigente Plan Hidrológico del Guadiana, siempre que el volumen se adapte al máximo permitido en la concesión.
Dicho informe también recuerda que la concesión deberá ser modificada en el futuro, cuando Almendralejo disponga de la infraestructura adecuada para tomar agua desde el embalse de Villalba de los Barros, tal y como recoge originalmente el Plan Hidrológico.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús