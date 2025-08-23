Un herido en un accidente de tráfico cerca de Peraleda del Zaucejo
El suceso ha ocurrido a las 18.00 horas
Un accidente de tráfico en el kilómetro 30 de la Ex-211, a la altura de Peraleda del Zaucejo, se ha saldado con un herido, según ha informado el 112 de Extremadura. Por el momento se desconoce el estado del mismo.
El suceso ha ocurrido a las 18.00 horas de este sábado, 23 de agosto. A consecuencia del siniestro, no ha habido atrapados.
Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada del SES, efectivos sanitarios del Punto de Atención Continuada (PAC) de Zalamea de la Serena, una patrulla de la Guardia Civil y personal de emergencias de carreteras.
