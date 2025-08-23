Participaron una docena de productores de la comarca
Monesterio acoge la XIV Feria del Huerto de Tentudía
Con esta actividad, Cúriga-Ecologistas en Acción, promueve el consumo de productos ecológicos, directamente, del campo al consumidor
El reto es, “crear un grupo de productores que comercialicen bajo el denominativo de Tentudía”
A las puertas de su decimoquinto aniversario, la asociación, ‘Cúriga-Ecologistas en Acción Monesterio’, demanda la “unión” de los productores ecológicos de la comarca, para que rentabilicen sus pequeñas explotaciones y colaboren en el mantenimiento de la población y la economía rural de la comarca de Tentudía. Manuel Giraldo, directivo del colectivo formulaba esta propuesta durante la celebración de la XIV Feria del Huerto de Tentudía, que se celebró en Monesterio, este sábado, 23 de agosto, en La Rambla del Paseo de Extremadura.
“Sacar adelante un proyecto de comercialización conjunto para poner en valor la riqueza de los productos de Tentudía”. Esa es la propuesta y el mensaje de este colectivo. “Este año, afortunadamente, los huertos están produciendo en mayor cantidad que el verano pasado”, explica Giraldo, satisfecho con la respuesta de quienes participaron en la feria. Desde la organización, “todo son facilidades”, para que, quien lo desee, pueda poner a la venta sus productos de forma totalmente gratuita. “Facilitamos espacios y stands, se publicita la actividad, se promueven concursos y encuentros…”. Aun así, “seguimos echando en falta a muchos productores locales”, lamenta.
Mucho público
Más allá de estas cuestiones organizativas, el público volvió a responder masivamente con esta propuesta de mercado campesino, al aire libre. Productores de Monesterio, Calera de León, Cabeza la Vaca, Fuente de Cantos, Segura de León o Valencia del Ventoso, ofrecieron frutas y verduras ecológicas de temporada, vinos y aceites de la comarca, quesos artesanos, plantas medicinales, e incluso productos de artesanía.
Con el objetivo de poner en valor la calidad y los sabores únicos de los productos del campo de Tentudía, la organización invitó a los asistentes a catas de diferentes variedades de tomates y aceitas. Además, como en cada edición, se entregaron premios al tomate más gordo, a los mejores sopones, a la hortaliza más singular o al mejor puesto.
Degustaciones
Gracias a la colaboración de diferentes establecimientos del entorno de La Rambla, la jornada se completó con degustaciones gastronómicas elaboradas con los productos propios de la huerta, en Bar el cono, Bar La Ponderosa, Restaurante Puerta del Sol, Horno Monesterio y Supermercado Trompeta.
El trabajo realizado por los organizadores, que contó con la colaboración del ayuntamiento, se vio recompensado con la alta participación de un público fiel con esta cita anual, con la que fomentar la venta directa de la producción familiar, sin intermediarios, a través de la promoción y la difusión de productos locales de calidad.
