Cultura
El escultor Jesús de Zafra expone en Olivenza su muestra 'La huella silente' hasta el 30 de agosto
El escultor Jesús de Zafra mantendrá hasta el 30 de agosto en el Museo Etnográfico 'González Santana' de Olivenza su exposición 'La huella silente. Materia y ausencia', en la que invita al espectador a "adentrarse y explorar profundamente las complejas relaciones antagónicas surgidas en contextos cotidianos".
Así, la resiliencia ante las adversidades, la creación nacida del caos, la liberación de la forma y el movimiento de lo aparentemente inerte, la natura contra el ser, son conceptos materializados a través de una serie de piezas nacidas dentro del proyecto artístico 'Fósiles' de Jesús de Zafra.
El escultor presenta estas obras como "vestigios del pasado, vinculadas a la arqueología, pero también como señales del futuro, por el hecho de "excavar" aquello que ya existía y transformarlo en un nuevo elemento", explica el museo en nota de prensa.
La muestra ya puede visitarse hasta el día 30 de este mes en la Sala de Actividades Alternativas del Museo Etnográfico González Santana.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús