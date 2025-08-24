Accidente

En estado grave un hombre de 86 años al sufrir un atropello en Aljucén (Badajoz)

Hospital de Mérida.

Hospital de Mérida. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Un hombre de 86 años ha resultado herido de gravedad al sufrir un atropello en la rotonda de conexión de la autovía A-66 con la carretera N-630, en el término municipal de Aljucén, en la provincia de Badajoz, según ha informado el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Tras el aviso, los servicios de emergencias se han desplazado hasta el lugar, trasladando a la víctima, que sufrió politraumatismos, al hospital de Mérida.

Hasta el lugar del suceso se ha desplazado una Unidad Medicalizada de Emergencia con base en Mérida del Servicio Extremeño de Salud (SES) y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Badajoz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents