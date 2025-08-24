XXXV Cross Popular. Circuito Provincial de Carreras Populares
El mundialista David Barroso ganador de la III Milla Urbana de Monesterio
La veterana atleta portuguesa, Raquel Trabuco, se hace con el primer puesto en la carrera absoluta femenina
Juan Martínez Frutos y María Ferreira González lideran la Milla Popular para Runners Locales
El atleta zafrense del CAPEX, David Barroso Bravo, se ha alzado con la victoria de la III Milla Urbana de Monesterio, (XXXV Cross Popular de la localidad), puntuable para el Circuito Provincial de Carreras Populares, celebrado en Monesterio, la tarde del pasado sábado, 23 de agosto.
Barroso, ganador del Oro en 800 metros, en los Juegos Mundiales Universitarios, que, además, ya posee el crono mínimo exigido, para participar en el Mundial del Tokio, regresó a Monesterio, para participar en esta consolidada prueba que, reunió a un total de 200 atletas de todas las categorías.
Con un crono de 04:31, Barroso, se impuso a Lázaro Carreño Rodríguez, del CA Cárnicas Serrano, (04:45) y a su compañero de equipo, Diego Alessandro Taddei Mejía, (04:51), haciéndose con el premio en forma de Jamón de Monesterio que otorga la organización. El de Zafra, que dominó la carrera de principio a fin, rozó el récord de esta prueba, (04:30), en manos de Jorge González Rivera, circunstancia que, hubiera añadido 50 € más a los 90 €, conseguidos por su victoria.
Entre los locales participantes, destacó la presencia de José Pedro Farrona Villalba, que cruzó la línea de meta en séptima posición, con un crono de 05:03.
Femenina
La absoluta femenina volvió a contar con una de las atletas más laureadas de esta competición. La portuguesa, Raquel Trabuco, del Beja Atlético Clube, recorrió la milla urbana en 05:39, convirtiéndose, una vez más, en vencedora absoluta del cross Monesteriense. Su marca quedó lejos de la registrada el año pasado por Carla Arce Pereira (05:08), que continúa manteniendo el récord de la milla femenina. Trabuco, al igual que su compañero, también recibió premio en metálico de 90 € y paletilla ibérica.
El podio femenino se completó con Marta Lara Moruno, del AT Campisurm (05:39) y la independiente, Sara Bousalham (06:06).
Los 10 primeros atletas clasificados en las carreras Absolutas Masculina y Femenina, se repartieron 860 € en metálico. La organización entregó medallas para todos los retacos y, trofeos, para el resto de categorías, incluyendo a los atletas de mayor edad.
Runners locales
La participación en la prueba específica destinada a runners locales que, contó con muy poca presencia la lideró el televisivo Juan Martínez Frutos (07:14). El segundo y tercer cajón del podio lo ocuparon José Juan Martínez Delgado y Francisco Javier Amador Hierro. En modalidad femenina ganó María Ferreira González (07:53), seguida de Mari Carmen Gallego Caballero.
La prueba, organizada por el ayuntamiento de la localidad y la Federación Extremeña de Atletismo, se disputó en la zona de El Llano, hasta donde se trasladó hace 3 años, mientras se acomete el proyecto de renovación de las pistas de atletismo del Estadio Municipal. Brilló, como siempre, el maestro de ceremonias y entrenador, Juan Méndez.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús