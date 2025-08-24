El onubense P. Manuel García Daza a lomos de Castizo gana el Nacional de Doma a la Vaquera de Monesterio

El onubense, de Manzanilla, (Huelva), Pedro Manuel García Daza, a lomos de Castizo HP, se proclamó campeón del Concurso de Doma a la Vaquera Nacional 2, ‘Ciudad de Monesterio’, que se celebró durante la noche y la madrugada del 23 al 24 de agosto, en la pista hípica municipal de la localidad.

La cita, organizada por la peña ecuestre El Estribo, Parada a Raya, la Federación Hípica Española, La Real Asociación nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española y la Diputación Provincial de Badajoz, volvió a congregar a lo más selecto de esta disciplina hípica, con la presencia de 18 jinetes procedentes de Andalucía, Madrid y Extremadura.

La organización acondicionó la zona de la Ronda General de Circunvalación, próxima a las pistas hípicas, para acoger la presencia de más de 250 espectadores, en un magnífico concurso que comenzó a las 20:00 horas, del sábado, con la intervención del extremeño, Miguel Ángel Guerrero Suárez, a lomos de Lancero y finalizó pasada la medianoche, con la presencia en pista del andaluz José Pérez Tejada, montando a Nativo.

Comité organizador de la peña ecuestre El Estribo / cedida

Ganadores

El jurado, presidido por Antonio Vicente Cañada Sánchez, al que acompañaron como vocales, José Julián Marrón y José María Pérez de Ayala; así como Juan José Torrescusa, (Comisario Jefe); José Manuel Ramallo, (veterinario) y el delegado de la Real Federación Hípica Española, Alfonso Martín, otorgó la máxima puntuación a Pedro Manuel García Daza, de Manzanilla Huelva, montando a Castizo HP. El jinete, todo un referente nacional de la doma a la vaquera, se hizo con premio en metálico por valor de 600 €.

En segunda posición, con premio de 450 €, se clasificó el también andaluz, Antonio Machado Orta, montando a Trianero SR. La tercera clasificada, que se llevó la cantidad de 400 €, fue la amazona andaluza, Silvia Goisis, a lomos de Chocolate. La organización otorgó premios en metálico a los 10 primeros clasificados, por un importe total de 3.120 €.

Los extremeños mejor clasificados fueron, Miguel Ángel Gerrero Suárez, a lomos de Lancero, que finalizó la prueba en 6ª posición, Jaime Talavera Rodríguez, montando a Almanzor, 8º en la clasificación final y José Javier Tellez Boada, con Bem Disposto, que consiguió la 9ª plaza.

La competición, patrocinada por las marcas, ‘Jamón de Monesterio’, ‘Monesterio Gastronómico. El arte que se come’, y más de 30 empresas, se ha convertido en uno de los eventos hípicos más destacados del sur de la región, expresa, la presidenta de la asociación organizadora, Verónica Hermoso.

Al precio de 8 € la entrada, tal y como ha venido sucediendo en las últimas ediciones, parte de la recaudación se destinó a la asociación Síndrome de Down de Zafra.