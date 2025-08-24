El sevillano Víctor Fernández Hervás ungido con el Cuchillo Jamonero de Oro de Monesterio

Desde este sábado, 23 de agosto, el sevillano, de Guillena, Víctor Fernández Hervás, forma parte del selecto grupo de maestros cortadores de jamón, repartidos por toda España, ungidos con el prestigioso Cuchillo Jamonero de Oro de Monesterio. El año pasado se quedó a las puertas de conseguir este preciado premio y, en la vigesimoquinta edición ha logrado alzarse con el premio más codiciado por quienes se dedican al arte del corte del jamón ibérico.

Tras hora y media de un más que riguroso concurso, del que, según las nuevas normas, formaron parte como jurado tres Cuchillos de Oro, --Fran Robles Cobo, 2008; Pedro José Pérez Casco, 2011 y Álvaro Diezma Gil, 2022--, se hicieron públicos los nombres de los ganadores de este certamen integrado en la celebración del Día del Jamón de Monesterio, Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, cuyas degustaciones populares se celebrarán el próximo sábado, día 6 de septiembre.

“Ahora mismo estoy en shock”, expresó emocionado Víctor Fernández, tras recoger el Cuchillo de Oro de manos de la alcaldesa, Loli Vargas. “Todavía no me creo el premio que tengo en mis manos, aunque, lo que sí tengo claro es que, este cuchillo tendrá la publicidad que se merece y lo colocaré en lo más alto de todos los premios que tengo”.

“El concurso de Monesterio es especial. Es el mejor de todos”, exclamó el ganador. Y, es que, 25 años después, quien pasa por este certamen y consigue su máximo galardón, sigue considerándolo el concurso más completo que se celebra en todo el país: “El ambiente, su lugar de celebración, el público, la música… Para mí es pisar la plaza y se me pone la carne de gallina”, declaró, antes de mostrar su agradecimiento a la organización y dedicar el premio a su esposa y a su hijo, a su hermano y su cuñada y a un buen grupo de amigos, desplazados desde Guillena para seguir en directo el desarrollo del concurso.

Plata y Bronce

El jurado otorgó el Cuchillo Jamonero de Plata al cortador, Daniel Acedo Cruz, de la localidad pacense de Almendralejo. Llegó al certamen, tras haber conseguido el segundo puesto en el Campeonato de España 205, condición que le otorga su clasificación directa para el mismo campeonato el próximo año.

Francisco Javier García Pérez, de la localidad onubense de Aracena, se hizo con el Cuchillo Jamonero de Bronce. Junto a ellos, participaron en esta final, Vicente García Ortega, de Lucena del Puerto, (Huelva); Pedro Ortega Viñas, de Arroyo de la Encomienda, (Valladolid) y Desiderio Sebastián Barquero, del municipio pacense de Almendral, Cuchillo Jamonero de Plata, en el año 2022.

Participantes en el concurso con el jurado calificador / Rafa Molina

Apoyo empresarial

Antes del acto de entrega de premios tomaron la palabra la alcaldesa, Loli Vargas, el director del concurso, Juan José Masa Corales, (Cuchillo de Oro 2016) y el presidente de la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón, (ANCJ) Moisés Monroy.

Tras felicitar a los participantes, la alcaldesa, “agradeció” públicamente el apoyo de todas las empresas adheridas a la marca, Jamón de Monesterio, para quienes pidió el aplauso del público, “por su esfuerzo y acompañamiento y apuesta por esta marca”, señaló.

Juan José Masa, a su vez, vicepresidente de la ANCJ, reiteró la importancia de introducir ciertos cambios en las bases de participación de este concurso para que, “sin perder su esencia, se ajuste a la evolución actual” del corte del jamón.

Finalmente, el presidente de la ANCJ, que acudió para seguir el concurso, ofreció el colectivo que dirige para seguir colaborando con la organización de este concurso. “No podíamos obviar esta invitación, para colaborar en la evolución de este concurso”, añadió.

Degustación popular

El público, que llenó la Plaza del Pueblo, disfrutó de un espectáculo muy singular, que se inició a las 21:30 horas, con la lectura de las bases y la presentación de cortadores y finalizó al filo de la una de la madrugada con el acto de entrega de premios. Durante el tiempo de deliberación, las azafatas de la organización sirvieron entre los asistentes las 6 piezas loncheadas por los maestros cortadores.

El Día del Jamón de Monesterio celebrará su jornada más participativa el próximo 6 de septiembre. A partir de las 10 de la mañana, se procederá a la apertura del recinto y stands de degustación de las empresas colaboradoras. A las 11:00 horas, se procederá al reparto de centenares de bocadillos de jamón, entre los primeros asistentes y, además, este año, a partir de las 16:30 horas, el público contará con una actuación musical en directo, en la carpa, instalada en el recinto de la piscina municipal.