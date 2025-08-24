Reconocimiento
Homenaje a cuatro bares míticos de Don Benito: Joyfer’s, Paydiz, La Esquinita y Mesón Extremeño
Don Benito ha rendido un sentido homenaje a algunos de sus más icónicos hosteleros de las últimas décadas.
Personas que han marcado la vida social de la localidad y que han tenido como nexo común el de servir a la ciudad y sus gentes durante décadas.
Samuel Sánchez
Don Benito ha rendido estos días un emotivo homenaje a cinco veteranos del sector hostelero en el marco de la festividad de Santa Marta, patrona del gremio. El acto, celebrado en la casa de cultura con unos días de retraso para no coincidir con la festividad de Santiago, reunió a autoridades, familiares y vecinos que quisieron acompañar a los protagonistas de la noche.
La Asociación de Hostelería, junto con el Ayuntamiento, quiso reconocer la trayectoria de pequeños empresarios que convirtieron sus bares en punto de encuentro para generaciones de dombenitenses. Este año el tributo ha recaído en quienes estuvieron al frente de cuatro locales míticos: Joyfer’s, Paydiz, La Esquinita y Mesón Extremeño, y en Mari Ángeles Acedo, que tomó las riendas del negocio familiar tras la pérdida de su marido, convirtiéndose en ejemplo de esfuerzo y dignidad para muchas mujeres.
Recuerdos entre fogones
Fernando Martín, Rafael Merino, Manuel Parejo y Joaquín Sánchez compartieron recuerdos entre fogones y barra, mientras que la alcaldesa, Elisabeth Medina, subrayó que su legado es “el germen de una hostelería moderna, innovadora y reconocida dentro y fuera de la ciudad”. La velada contó con la música de Laura Gallego, que puso voz a los boleros de toda una época.Pero sin lugar a dudas el acto reflejó la pasió, dedicación y esfuerzo de estos hosteleros durante décadas de servicio.
