Vandalismo
Badajoz contabiliza 216 incendios de contenedores en el último año y medio
La inmensa mayoría han sido quemados de manera intencionada y solo en pocos casos el fuego se ha debido a imprudencias
Su reposición supone un coste a las arcas municipales de más de 160.000 euros anuales
Rara es la semana que no arden contenedores de basura en Badajoz y las cifras hablan por si solas: en el último año y medio se han quemado 216, a los que hay que sumar 18 papeleras.
El 2024 terminó con 158 contenedores calcinados, 128 de carga lateral y otros 30 de carga trasera. En los primeros 6 meses de este año, ya van 58, 54 del primer tipo y 4 del segundo. «Es algo continúo», lamenta el concejal del servicio de Limpieza, Rubén Galea.
La inmensa mayoría de los incendios de contenedores son intencionados y solo en unos pocos casos se deben a imprudencias, como arrojar los restos del brasero sin que estén bien apagados. «No hay duda de que es vandalismo», afirma el concejal.
Los contenedores quemados se reponen en el mismo día, pero no salen gratis. Los de carga lateral cuestan 1.200 euros y los de carga trasera, 250. Las papeleras cuestan entre 100 y 150 euros. La quema indiscriminada de contenedores cuesta a las arcas municipales de media al año más de 160.000 euros, a los que, según el concejal hay que sumar otros costes colaterales, pues cada vez que los operarios del servicio municipal de Limpieza tienen que dedicarse a esta tarea, están dejando de hacer la que realmente le corresponde. «Hay que retirar los restos, trasladarlos y colocarlos con un camión pluma», explica Galea.
El contrato de la concesionaria, FCC, incluye la reposición de contenedores por desgaste debido al uso, pero los que son destrozados por vandalismo los tiene que pagar el ayuntamiento con el dinero de todos. En el pleno del pasado agosto, se aprobó una partida extraordinaria de más de 203.000 euros para reposiciones de contenedores vandalizados, que se irá usando en función de las necesidades.
De la quema de contenedores no se libra ninguna barriada de la ciudad, aunque hay algunas en los que, según las estadísticas, son más habituales que en otras, como en Suerte de Saavedra, Las Moreras, el Gurugú o Los Colorines.
Los incendios en contenedores, según el concejal, se suceden durante todos los meses del año, pero se incrementan durante el verano. Casi todos tienen lugar por las noches, pues los vándalos aprovechan la impunidad que les da a los vándalos el menor trasiego de personas.
Riesgo
Estos fuegos no afectan normalmente un solo contenedor, puesto que en cada punto suele haber 4 o 5 y las llamas se propagan con rapidez. Los daños, a veces, tampoco se limitan a los ‘containers’, sino que afectan a los vehículos que hay estacionados junto a ellos e, incluso, a fachadas de casas y edificios. «Afortunadamente, las actuaciones de los bomberos son muy rápidas y evitan males mayores, pero el riesgo que genera este tipo de actos es muy alto», reconoce Galea.
En la mayoría de los casos no hay detrás un pirómano, sino vándalos, aunque hay sospechas de que alguna persona de manera sistemática lleva tiempo prendiendo fuego a contenedores de basura. «Lo que sí me dice la Policía Local es que no se considera que el pirómano o pirómanos de los incendios de solares de este verano sea quien los quema», afirma el concejal.
El concejal de Limpieza: "No son simples gamberradas, son delitos"
Poner freno a la incesante quema de contenedores no es tarea fácil. «No puede haber 3.000 policías de paisano vigilando», argumenta lega Rubén Galea, concejal de Limpieza, quien apela a la colaboración ciudadana para poder combatir la acción de los pirómanos. «Hay que denunciar estos hechos y avisar a la policía lo más rápido posible», pide. Así, hay más posibilidades de identificar a los autores y sentarlos ante el juez. «No son simples gamberradas, son delitos», advierte el concejal, que considera que si se impusieran «penas ejemplarizantes» por estos hechos quizás algunos se lo pensarían antes de prender fuego a contenedores y papeleras.
Es la concesionaria del servicio de Limpieza, FCC, la que presenta las denuncias «en todos los casos» ante la Policía Nacional. No es fácil identificar a los autores y que sean juzgados. Galea recuerda que estos actos constituyen un delito de daños, agravado por producirse mediante un incendio, que están castigados en el Código Penal con entre 1 a 3 años de cárcel, penas que se elevan si se trata de bienes de uso público comunal hasta la horquilla de los 3 a los 5 años de prisión.
