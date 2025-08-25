Sorteos
La Bonoloto deja un premio de 30.000 euros en Badajoz
Se vendió en una administración de San Roque
Una persona de Badajoz se acostó anoche, probablemente sin saberlo, con un buen pellizco de dinero en el bolsillo. En el sorteo de la Bonoloto celebrado el domingo, 24 de agosto, el segundo premio cayó en la ciudad.
La combinación ganadora corresponde a los números 46 49 38 40 16 17 , siendo el 24 el complementario y el reintegro, el 2.
Este premio se vendió en el Despacho Receptor nº 8.650 de Badajoz, que corresponde a la administración de loterías ubicada en el número 98 de la avenida Ricardo Carapeto, en San Roque. También ha caído en Palma de Mallorca, Terrassa (Barcelona) y Almoradí (Alicante).
Todos los ganadores recibirán un premio de 32.893,48 euros.
No hubo boletos acertantes de primera categoría, por lo que el bote para el próximo sorteo asciente a 1.8000.000 euros.
