El 'Deltacar' multa a 55 conductores en su primera semana de funcionamiento en Badajoz

El nuevo sistema de control de estacionamientos indebidos, el 'Deltacar', ya ha comenzado a operar en Badajoz y ha dejado sus primeros resultados. Tras tres años sin verlo circular por las calles de Badajoz, en sus primeros siete días de funcionamiento ha registrado un total de 55 infracciones, lo que supone una media de casi ocho sanciones diarias.

El dispositivo, instalado en un vehículo patrulla que circula por las calles de la ciudad, está diseñado para detectar de forma automática los estacionamientos indebidos que dificultan la circulación y ponen en riesgo la seguridad de peatones y conductores, según explicaron sus responsables en la presentación del mismo.

Según los datos facilitados por la Policía Local y el ayuntamiento, hay cuatro infracciones que son, eminentemente, las más registradas durante estos días. La más común es el estacionamiento en un carril de marcha que obstaculiza la circulación de otros vehículos (la comúnmente conocida como 'doble fila'). También se ha denunciado a varios conductores por aparcar en pasos de cebra, impidiendo la visibilidad de peatones y vehículos y, por tanto, el tránsito seguro.

Por último, son varias las denuncias por utilizar zonas reservadas para carga y descarga sin autorización y estacionar en zona con plataforma única.

Un inicio marcado por el verano

Aunque 55 sanciones en una semana puedan parecer muchas, se trata de una cifra moderada en comparación con otros periodos de actividad de la Policía Local. Todo apunta a que la época del año ha sido determinante. El verano, con menos tráfico en la ciudad, ausencia de actividad escolar y una reducción de desplazamientos diarios, hace que el número de infracciones sea más bajo de lo habitual.

La previsión es que con la llegada del mes de septiembre y la vuelta a la rutina, los datos puedan variar y el 'Deltacar' registre un mayor número de sanciones. El volumen de circulación y de estacionamientos indebidos suele aumentar notablemente en ese periodo.

Un objetivo: mejorar la convivencia en la ciudad

Desde el Ayuntamiento de Badajoz han recordado que la puesta en marcha de este sistema no tiene un carácter recaudatorio, sino que "el objetivo de esta herramienta de Policía Local es mejorar el tráfico y la circulación en las calles y, de este modo, la convivencia en la ciudad”, señalan fuentes municipales.

Y es que multar no es la única función de este coche. Como ya explicó Gema Cortés, concejala encargada del área en la presentación del mismo, "permite detectar en tiempo real vehículos con sanciones pendientes, localizar e inmovilizar vehículos embargados o actuar con rapidez ante situaciones de riesgo o coches sospechosos".

La vuelta del 'Deltacar' a las calles de Badajoz espera contribuir a cambiar los hábitos de estacionamiento en la ciudad, reduciendo los problemas de tráfico y aumentando la seguridad vial. En sus primeras jornadas ya ha demostrado su utilidad, aunque aún queda por ver cuál será su impacto a largo plazo.