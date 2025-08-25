Nueva protesta por la falta de médicos en Talavera la Real: "Parece que estamos mendigando en nuestro centro de salud"

Más de un centenar de personas se ha concentrado este lunes por la tarde frente al centro de salud de Talavera la Real para volver a exigir más médicos. Es la segunda protesta en una semana y las movilizaciones se seguirán repitiendo cada lunes hasta que se contraten más facultativos y se les ofrezca una atención sanitaria "digna".

Con consignas y carteles han reclamado a la Junta de Extremadura su derecho a contar con una sanidad pública de "calidad" y han avisado de que "la salud no se vende".

Asistentes a la protsta con carteles. / Andrés Rodrí­guez

"Parece que estamos mendigando en nuestro centro de salud", lamenta Juan Carlos Martín, uno de los afectados. Según denuncian los vecinos, las citas para consultas o para solicitar recetas se están dando para dentro de un mes. "Esta mañana a una vecina se la han dado para el 19 de septiembre y a otro, para el 24", ponen como ejemplo. "Nos sentimos como si nos estuvieran haciendo un favor, y no es así", se quejan.

También se han encontrado sin médicos ni ambulancias. Talavera la Real ronda los 5.400 habitantes, pero su centro de salud atiende las urgencias de Balboa, Villafranco del Guadiana, Alvarado, Guadajira y La Albuera. "Muchas veces vienes por las tardes o por las noches y no hay nadie porque han salido a otra localidad".

Es lo que le ocurrió a Juan Carlos Martín, quien sufrió un atragantamiento cenando en un restaurante. Sus amigos lo asistieron en un primer momento, pero de madrugada comenzó a sentirse mal y acudió al centro de salud "asfixiado". "Me dijo un médico que no había ambulancia y llamara a un familiar o a un taxi para que me llevaran a Badajoz". Eso hizo. Estuvo ingresado cinco días en el Hospital Perpetuo Socorro. "No vamos contra los médicos ni contra nadie, yo lo único que quiero es que lo que me pasó a mí no le pase a ningún vecino más, porque me vi desamparado", recuerda emocionado.

Juan Carlos Martín. / Andrés Rodrí­guez

Un "parche"

Un grupo de afectados han mantenido una reunión esta mañana con la alcaldesa de Talavera la Real, Manuela Sánchez, y responsables del Área de Salud de Badajoz. Según ha explicado Antonio Luis Fernández, su portavoz, les han comunicado que se ampliarán los días de consultas presenciales por las tardes para reducir la lista de espera. Sin embargo, a los vecinos esta solución les parece un "parche", porque se irá llamando primero a quienes están pendientes de ser atendidos, por lo que temen que a los nuevos pacientes se les va a seguir dando cita para dentro de varias semanas. "La bola se irá haciendo más grande, porque al final es lo mismo que ahora", advierte Fernández.

Sobre la contratación de más facultativos, según los afectados, los responsables del Área de Salud les han asegurado que están buscando profesionales en la bolsa del Servicio Extremeño de Salud (SES), pero que no encuentran "ni médicos ni enfermeros". "Hasta nos han dicho que si conocemos a alguien con la titulación y que esté dispuesto a trabajar, que se lo digamos, que inmediatamente entraría en la bolsa y se incorporaría al centro de salud".

Antonio Luis Fernández, portavoz de los afectados. / Andrés Rodrí­guez

"Han sido palabras bonitas, pero seguimos igual", critica Fernández.

Ahora hay cinco médicos en plantilla, pero solo dos trabajando, pues otros dos están de baja y un tercero de vacaciones.

A la concentración se han sumado la Asociación 25 de Marzo y las plataformas de pensionistas de Badajoz y Montijo. "Están todos los pueblos en una situación igual, pero unos salta y otros aguanta", denuncia un miembro de este último colectivo.

Este diario ha solicitado información a la Junta sobre la reunión de los responsables del Área de Salud con los vecinos de Talavera la Real, pero, de momento, no ha habido respuesta.