Nuevo altercado en la plaza Diego de Badajoz: un menor denunciado por desobediencia

Otra noche de tensión se ha vivido en la plaza Diego de Badajoz, en el barrio de San Fernando. La madrugada de este lunes la Policía Local ha tenido que intervenir tras un altercado en el que estuvo implicado un menor de edad. Según informan las autoridades, el joven desobedeció a los agentes y elevó el tono de la discusión. Tras ser identificado, los padres fueron avisados y se personaron en el lugar, donde se les informó de los hechos y se levantó un acta de denuncia.

Desde la Policía Local explican que acudieron al lugar después de recibir un aviso alertando de un incidente.Al parecer, todo apunta a que se trató de una supuesta pelea. «Se ha reforzado la presencia en la zona para garantizar la seguridad y el orden», señalan

Los vecinos llevan meses denunciando ruidos, altercados y consumo de alcohol entre adolescentes en la plaza, sobre todo durante las noches de verano.

El mes pasado, los residentes ya habían hecho pública su preocupación ante la situación en este medio: grupos de jóvenes se concentraban hasta altas horas, generando inseguridad y molestias constantes. La colocación de carteles en los portales reclamando respeto al derecho al descanso fue una de las acciones visibles que tomaron para denunciar la problemática.

Según la Policía Local, este tipo de intervenciones se repiten con cierta frecuencia, especialmente durante las noches de los fines de semana, cuando la afluencia de jóvenes es mayor. Ya se han cursado varias denuncias por consumo de alcohol en este espacio.