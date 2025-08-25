El suceso ha tenido lugar esta madrugada
Nuevo altercado en la plaza Diego de Badajoz: un menor denunciado por desobediencia
La Policía Local acudió a la plaza tras ser recibir un aviso de los vecinos por una pelea
Los agentes han informado que el joven subió el tono de la discusión
Otra noche de tensión se ha vivido en la plaza Diego de Badajoz, en el barrio de San Fernando. La madrugada de este lunes la Policía Local ha tenido que intervenir tras un altercado en el que estuvo implicado un menor de edad. Según informan las autoridades, el joven desobedeció a los agentes y elevó el tono de la discusión. Tras ser identificado, los padres fueron avisados y se personaron en el lugar, donde se les informó de los hechos y se levantó un acta de denuncia.
Desde la Policía Local explican que acudieron al lugar después de recibir un aviso alertando de un incidente.Al parecer, todo apunta a que se trató de una supuesta pelea. «Se ha reforzado la presencia en la zona para garantizar la seguridad y el orden», señalan
Los vecinos llevan meses denunciando ruidos, altercados y consumo de alcohol entre adolescentes en la plaza, sobre todo durante las noches de verano.
El mes pasado, los residentes ya habían hecho pública su preocupación ante la situación en este medio: grupos de jóvenes se concentraban hasta altas horas, generando inseguridad y molestias constantes. La colocación de carteles en los portales reclamando respeto al derecho al descanso fue una de las acciones visibles que tomaron para denunciar la problemática.
Según la Policía Local, este tipo de intervenciones se repiten con cierta frecuencia, especialmente durante las noches de los fines de semana, cuando la afluencia de jóvenes es mayor. Ya se han cursado varias denuncias por consumo de alcohol en este espacio.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús