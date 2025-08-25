Tribunales
Perdonan a un autónomo de Badajoz una deuda de 37.833 euros
El hombre sufrió un ictus durante su época como autónomo, que coincidió con la pandemia, y se ha acogido a la Ley de Segunda Oportunidad
Un hombre de Badajoz ha conseguido librarse de una deuda de 37.833 euros alcanzada durante su época como autónomo, agravada durante la pandemia de Covid y tras sufrir un ictus, en aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, informa el despacho de abogados Repara tu deuda.
El estado de insolvencia de este pacense se originó a partir de la necesidad de financiación para cubrir los pagos durante su época de autónomo, ya que "muchas veces solo recibía cobros parciales", según indica Europa Press.
Posteriormente, y tras la pandemia del COVID-19, vio reducido su trabajo y solicitó otros créditos para cubrir los gastos familiares. Además, sufrió un ictus, por lo que estuvo muchos meses sin poder trabajar para recuperarse.
Finalmente, acabó dándose de baja como autónomo, de modo que con los ingresos obtenidos, el deudor apenas podía cubrir sus "gastos esenciales".
