VOX Almendralejo alerta de "carreras ilegales" de coches

La agrupación local de VOX Almendralejo ha denunciado públicamente la situación de inseguridad que, según afirman, viven los vecinos de la avenida López de Ayala por la proliferación de carreras ilegales de vehículos.

El partido asegura que numerosos residentes han trasladado su preocupación ante la circulación de coches antiguos, algunos con potencias que superan los 200 caballos, a gran velocidad por la zona. Los testimonios vecinales describen escenas “propias de Fast & Furious”, con adelantamientos peligrosos en rotondas y frenazos bruscos que, subrayan, ponen en riesgo la seguridad vial y la tranquilidad del barrio.

VOX apunta además a la cercanía de una casa de apuestas como punto de concentración de algunos de estos conductores, cuyos vehículos inician desde allí maniobras temerarias por la avenida.

Ante esta situación, la formación política reclama al Ayuntamiento y a las fuerzas de seguridad que refuercen la vigilancia en la zona y que se apliquen de forma rigurosa las ordenanzas y sanciones previstas en estos casos.