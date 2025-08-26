Almendralejo abre una consulta ciudadana para el Plan de Igualdad

El Ayuntamiento de Almendralejo, a través de la Concejalía de Igualdad y en colaboración con la Diputación de Badajoz, ha puesto en marcha el proceso de elaboración del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que abarcará el periodo 2025-2029.

Como paso inicial, se ha lanzado una encuesta telemática difundida a través de los canales municipales en redes sociales. El objetivo es recoger la opinión de la ciudadanía para sentar las primeras bases de este documento estratégico, que dará continuidad al actual plan en vigor hasta 2025.

El cuestionario, de carácter básico, incluye preguntas generales sobre sexo, edad, estado civil, nacionalidad, tiempo de residencia en la localidad o unidad de convivencia. Además, profundiza en aspectos sociales y personales como la participación en asociaciones, la vida laboral, los problemas que más afectan a hombres y mujeres en la ciudad, la conciliación familiar y laboral, el uso del tiempo en autocuidados o la percepción sobre la presencia de lenguajes sexistas en los medios de comunicación.

También se indaga en el conocimiento que tienen los vecinos sobre casos de violencia de género y en el grado de información que poseen sobre cómo identificarlos.

La encuesta se ha lanzado a través de redes sociales y cada ciudadano puede contestarla con tan sólo registrarse con su propio correo electrónico.

Antecedentes y trayectoria

El actual III Plan de Igualdad fue aprobado en octubre de 2021 para el periodo 2022-2025. La concejala de Igualdad por entonces, Macarena Domínguez, comentó que Almendralejo fue uno de los municipios pioneros en Extremadura en aprobar este tipo de documentos. El I Plan de Igualdad se puso en marcha en 2003 con vigencia hasta 2007, seguido de un segundo plan aprobado en 2009 y desarrollado hasta 2013.

Macarena Domínguez ya dijo en su momento que desde hace dos décadas el consistorio apostaba por el establecimiento, desarrollo y ejecución de políticas de igualdad entre mujeres y hombres, incorporando medidas innovadoras y adaptadas a cada contexto social.

El Ayuntamiento invita a todos los vecinos a participar en esta consulta digital, cuya información será clave para definir las líneas de actuación del nuevo plan. El compromiso municipal es que la estrategia 2025-2029 refleje la realidad actual de Almendralejo y recoja propuestas útiles que fortalezcan la igualdad de oportunidades en la localidad.