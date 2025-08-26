Destinan medio millón a mejoras en caminos dañados por la borrasca Laurence en Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito, a través de la junta de gobierno, ha dado luz verde estos días a la adjudicación de las obras del proyecto de acondicionamiento y mejora de caminos rurales con el objetivo de paliar los daños ocasionados por los desbordamientos de los ríos Ortiga y Guadámez tras el paso de la borrasca Laurence de hace varios meses y que provocaron importantes estragos en la zona.

Según han informado desde el consistorio, los trabajos tendrán una duración de cinco meses y consistirán en mejorar el drenaje y aplicar una nueva capa de rodadura que garantice una circulación más cómoda y segura. La adjudicación, por un importe de 550.000 euros, permitirá actuar sobre un total de once kilómetros repartidos en ocho caminos del término municipal dombenitense.

Otros asuntos

De igual forma, aprobaron ayudas económicas por valor de 6.000 euros destinadas a Entidades Locales Menores (ELM), que recibirán 1.000 euros cada una destinados a sufragar parte de los gastos de sus fiestas locales.