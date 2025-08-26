Infraestructuras en Don Benito
Destinan medio millón a mejoras en caminos dañados por la borrasca Laurence en Don Benito
Para paliar los efectos del desbordamiento de varios ríos al paso de la borrasca Laurence
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Don Benito, a través de la junta de gobierno, ha dado luz verde estos días a la adjudicación de las obras del proyecto de acondicionamiento y mejora de caminos rurales con el objetivo de paliar los daños ocasionados por los desbordamientos de los ríos Ortiga y Guadámez tras el paso de la borrasca Laurence de hace varios meses y que provocaron importantes estragos en la zona.
Según han informado desde el consistorio, los trabajos tendrán una duración de cinco meses y consistirán en mejorar el drenaje y aplicar una nueva capa de rodadura que garantice una circulación más cómoda y segura. La adjudicación, por un importe de 550.000 euros, permitirá actuar sobre un total de once kilómetros repartidos en ocho caminos del término municipal dombenitense.
Otros asuntos
De igual forma, aprobaron ayudas económicas por valor de 6.000 euros destinadas a Entidades Locales Menores (ELM), que recibirán 1.000 euros cada una destinados a sufragar parte de los gastos de sus fiestas locales.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús