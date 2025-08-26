Investigados dos azuagueños por caza furtiva en Monterrubio de la Serena (Badajoz)

La Guardia Civil está investigando a dos vecinos de Azuaga como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna, en concreto furtivismo, perpetrado en una finca ubicada dentro del término municipal pacense de Monterrubio de la Serena.

La investigación se inició a primeros del mes de julio tras la denuncia del propietario de la finca, quien manifestaba que cazadores furtivos se adentraban en su propiedad causándole daños a las especies cinegéticas de caza mayor.

Dentro de los dispositivos de servicio establecidos en el terreno por la Guardia Civil del Puesto y la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Castuera, los agentes observaron a un vehículo sospechoso que al percatarse de su presencia emprendió la fuga para quedar abandonado en la finca colindante.

De las gestiones practicadas, muestras recogidas y visionado de imágenes, se pudo averiguar la implicación de dos vecinos de Azuaga.

Abandonaban los cuerpos de los animales

Tras adentrarse en la finca mediante escalo en diferentes ocasiones, estas dos personas habrían abatido con un rifle tres muflones para apoderarse de los trofeos si eran de su agrado, abandonando los cuerpos de los animales en el mismo terreno de caza sometido a régimen especial, según detalla la Guardia Civil.

Con las pruebas incriminatorias, a mediados de este mes de agosto se les instruyó diligencia como presuntos autores del delito relativo a la protección de la flora y fauna, al cazar los muflones de manera furtiva sin autorización, recogido en el artículo 335 del Código Penal, que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Castuera.

Delito de caza en Garbayuela

En otra actuación no relacionada llevada a cabo por la Patrulla del Seprona de Herrera del Duque el pasado sábado, también han instruido diligencias como investigados a otros dos vecinos de Fuenlabrada de los Montes como presuntos autores de un delito de caza.

En esta ocasión, los agentes los sorprendieron en un paraje del término municipal de Garbayuela, cazando en la modalidad de espera o aguardo en un terreno no permitido, catalogado como Zona de Caza Limitada, y donde en los días previos habían estado proporcionando alimento a los animales para atraerlos.