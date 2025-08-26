Licitado el servicio de desratización y control de plagas en Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo ha abierto el proceso de licitación para adjudicar el servicio de control de plagas en la localidad, un contrato que incluye actuaciones de desratización, desinsectación y desinfección. El presupuesto destinado asciende a 18.000 euros para un periodo de un año.

El objetivo del equipo de gobierno es garantizar que, a través de estas tareas de fumigación, prevención y exterminio, se evite la proliferación de organismos nocivos que puedan suponer un riesgo sanitario, un perjuicio económico o un deterioro en la calidad de vida de los vecinos.

La empresa adjudicataria deberá aplicar protocolos de control tanto en el conjunto del municipio como en dependencias y servicios municipales que lo requieran. Las empresas interesadas en optar a este contrato podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de septiembre.