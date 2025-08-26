La sandía más grande de Tierra de Barros logra un peso de más de 50 kilos

Almendralejo, fiel a sus tradiciones, celebró un año más en el día grande de las fiestas su tradicional concurso para descubrir los melones, sandías y racimos de uva más grandes de la comarca. De entre todos los concursantes, destacó una sandía de más de 50 kilos que fue la protagonista de la jornada. Estos concursos se celebran en una zona anexa al recinto ferial, donde también se llevó a cabo el concurso de habilidades con tractores, uno de los que más gusta entre el público asistente.